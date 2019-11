Beim Edel-Italiener

Dreiundachtzig Mitglieder der Bewegung Extinction Rebellion, die im Oktober versuchte, zur Rettung des Klimas Berlin lahmzulegen, kehrten nach getaner Arbeit am 10. Oktober beim Edel-Italiener Centro Sud in Berlin-Schöneberg ein. Doch wer sich nun auf eine Fortsetzung des Narrativs „Wasser predigen und Wein trinken“ freut, den erwartet eine bittere Enttäuschung. Die Weltretter badeten weder in Trüffelöl noch in sizilianischen Rotweinen. Wie Restaurant-Chef Salvatore Pisani mitteilt, gab es pro Tisch eine Schüssel mit Pasta und stilles Wasser. Kostenpunkt: zehn Euro pro Person. Um 21 Uhr seien die Gäste gekommen, um 21.45 Uhr waren sie wieder weg. Immerhin, bis auf wenige vegane Ausreißer ließen sich alle ihre Carbonara („mit Speck“) schmecken. Moritz Gathmann