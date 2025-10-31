Scherben
Lässt sich der Diskurs noch reparieren? / picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

„Stadtbild“-Debatte und mehr Aufrichtigkeit und Gesprächsbereitschaft statt Polarisierung

Von der Merz-Äußerung über das Stadtbild bis zum Russland-Dialog: Die deutsche Debatte ist polarisiert. Es braucht keine moralische Militanz, sondern Aufrichtigkeit und Gesprächsbereitschaft, um der wachsenden Unsicherheit zu begegnen und die komplexen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen.

VON RÜDIGER LÜDEKING am 1. November 2025 12 min

Autoreninfo

Botschafter a.D. Rüdiger Lüdeking war während seiner Zeit im Auswärtigen Dienst (1980-2018) in verschiedenen Verwendungen, u.a. als stv. Beauftragter der Bundesregierung für Abrüstung und Rüstungskontrolle und Botschafter bei der OSZE, mit Fragen der Sicherheits- und Rüstungskontrollpolitik intensiv befasst.

So erreichen Sie Rüdiger Lüdeking:

Die aktuelle Debatte um die Äußerung des Bundeskanzlers zum Stadtbild scheint nicht aufzuhören; sie liefert ein Beispiel für die eingetretene Polarisierung in unserer Gesellschaft wie auch für die Militanz der moralischen Einschätzungen, mit der als richtig erkannte oder aufgrund einer politischen Einstellung durchaus auch fälschlicherweise angenommene Fakten vertreten werden.

Aber zunächst einige Umfragefeststellungen: Nach einer kürzlich erschienenen Politbarometer-Umfrage geben 63 Prozent der Deutschen Friedrich Merz recht. Dies hat jedoch nicht zu einer Beruhigung der Debatte oder zur Einstellung dagegen gerichteter Protestaktionen geführt. Auch nicht, nachdem Merz erläutert hatte, dass es Probleme mit denjenigen gebe, die über keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus verfügten, nicht arbeiteten und sich nicht an unsere Regeln hielten.

