Das Society-Leben ist hart und beschwerlich. Was muss man da nicht alles bedenken. Wissen Sie zum Beispiel, was Melzers über Blömeiers sagen? Oder warum Blömeiers neulich nicht mit bei Koops waren? Es ist ein alter Sketch von Loriot: Ein Mann und eine Frau sitzen des Morgens am Frühstückstisch und verheddern sich lustvoll in Gedankenspielen über ihren gemeinsamen Freundeskreis: Wer kennt wen und ist wo mit wem seit wann mit dabei? Was denkt A über B, wenn er mit C zusammentrifft und D mal nicht zuhört? Der Mann ist genervt: Dann müssen wir ja morgen wieder zu Blömeiers, entfährt es ihm terminvergessen. Sie aber kann beruhigen: Nein, erst müssen wir zu Müller-Lüdenscheids. Und die wiederum waren vor einigen Tagen bei Melzers. Gestern war man gemeinsam bei den Koops; und morgen dann trifft man die Blömeiers bei Melzers. Es ist so schwer, den Überblick zu behalten, wenn man im sozialen Kuddelmuddel versackt ist.

Da ist es gut, dass wenigstens einer das große Ganze im Auge hat. Und das ist zumindest für die deutschen Gesamtgesellschaft das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Von der Hamburger HafenCity aus wacht man hier über die Guten und Bösen, die Reichen und Armen, über große Ganoven und über ganz kleine Gauner. Und das seit 78 Jahren. Vor allem weiß man in den oberen Etagen des 13-geschossigen Spiegel-Gebäudes, wie all diese illustren Typen miteinander zusammenhängen. Der eingangs zitierte Loriot-Sketch etwa, im allzu berüchtigten, noch immer hämisch-sarkastischen Spiegel-Stil würde er sich heute wohl wie folgt ausnehmen: „Die Tafeln waren nach Orten benannt, die Müller offenkundig etwas bedeuten: Zürich, wo er wohnt. Klosters, wo er ein Haus hat. Baden-Baden, wo er vor zwei Jahren Ebert heiratete. Außerdem Camp Bay in Südafrika und Antibes bei Cannes in Frankreich. Also jenem Ort, an dem die Freundschaft mit Weidel öffentlich wurde.“