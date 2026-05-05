- Dieser Rückzug ist ein Bekenntnis zum digitalen Autoritarismus
In einer konzertierten Aktion haben SPD, Grüne und Linke angekündigt, die Plattform X zu verlassen. In der wortgleichen Begründung ist von Chaos und Desinformation die Rede. Dabei steht die Aktion nur exemplarisch für Intoleranz anderen Meinungen gegenüber.
„X ist in den letzten Jahren im Chaos versunken. Politische Debatten leben vom Austausch, der Menschen erreicht & informiert. X hingegen fördert zunehmend Desinformation. Deswegen bespielen wir diesen Account nicht mehr.“ So ist es seit kurzem auf dem X-Account der SPD-Bundestagsfraktion zu lesen. Und bei den Grünen. Und bei den Linken. Wortgleich.
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