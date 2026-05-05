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Logo der Plattform X / picture alliance/dpa | Jennifer Brückner

SPD, Grüne und Linke verlassen X Dieser Rückzug ist ein Bekenntnis zum digitalen Autoritarismus

In einer konzertierten Aktion haben SPD, Grüne und Linke angekündigt, die Plattform X zu verlassen. In der wortgleichen Begründung ist von Chaos und Desinformation die Rede. Dabei steht die Aktion nur exemplarisch für Intoleranz anderen Meinungen gegenüber.

VON BEN KRISCHKE am 5. Mai 2026 5 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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„X ist in den letzten Jahren im Chaos versunken. Politische Debatten leben vom Austausch, der Menschen erreicht & informiert. X hingegen fördert zunehmend Desinformation. Deswegen bespielen wir diesen Account nicht mehr.“ So ist es seit kurzem auf dem X-Account der SPD-Bundestagsfraktion zu lesen. Und bei den Grünen. Und bei den Linken. Wortgleich. 

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DieDa | Di., 5. Mai 2026 - 12:58

Ich würde kontern, dass ein Abschied von Twitter/X sämtlichen Politikern unseres Landes (und eigentlich auch allen anderen Personen) gut tun würde. Ich finde es sowieso absurd, dass so viel unserer Nachrichten und Medienlandschaft sowie politischer Diskurse, anhand von einer kleinen, lauten Minderheit, die chronisch online ist, bestimmt wird. Wir sind 83 Millionen Bürger im Land. Auf dem deutschen Twitter/X sind wenige tausende vertreten und die bestimmen seit Jahren die Richtung. Der Fokus sollte wieder mehr auf die realen Verhältnisse, die man nur offline und analog sieht, gerichtet sein. Je weniger Zeit unsere Politiker online in den sozialen Medien verplempern, desto besser.

Ich bin in keiner dieser Platformen aktiv. Habe aber seit vielen Jahren den Cicero abonniert als für mich „Das“ Blatt was sich damals vom Mainstream unter Hern Schwennicke wohltuend abhob. Ein nicht unwesentlicher Aspekt war und ist, die Teilnahme am Forum die doch einer relativ höhen und durchaus auch unterschiedliche Meinungskorridore abbildet.
Und darauf möchte ich keinesfalls verzichten nicht zuletzt auch darum seinen eigenen Horizont zu erweitern.
Auch die Möglichkeiten online. Focus, Appolo News, t-online NiUS oder sich durch andere Portale zu informieren finde ich mehr als gut.
Auch wie jetzt gerade den OnlineBeitrag über Höcke. Das der möglich ist sehe ich als Abbild der n o c h vorhandenen Meinungsfreiheit trotz des woken Links Grünen Geschreis.
Was Staatsfernsehen und SED Zeitungen gegenüber dem Bürger der DDR für Lug & Trug berichteten hat meinem Bedarf zumindest in dieser Hinsicht vollends gedeckt.
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

... ist gar nicht nötig. Ich bin auch der Meinung, dass Politiker und Parteien überhaupt nicht twittern sollten. Also grundsätzlich. Das ist hier aber nicht das Thema. Sondern der inszenierte Rückzug und der Vorwurf, der mit dieser Inszenierung einhergeht. Die einzig richtige Begründung für eine solche Aktion wäre gewesen, zu sagen, dass in den sozialen Medien komplexe politische Debatten zu verkürzt dargestellt werden, wodurch die gesamte politische Debatte ins Populistische abdriftet. 

 

Beste Grüße

Ben Krischke

Brigitte Miller | Di., 5. Mai 2026 - 15:40

sagte der Journalist Stefan Millius im "Nebelspalter":
"Ihr müsst bei X nicht kündigen oder euch abmelden ihr roten Söckli, nicht mehr schreiben reicht".
Aber es so , wie Sie sagen , Herr Krischke, genauso.

S. Kaiser | Di., 5. Mai 2026 - 16:09

„Die einzig richtige Begründung für eine solche Aktion wäre gewesen, zu sagen, dass in den sozialen Medien komplexe politische Debatten zu verkürzt dargestellt werden, wodurch die gesamte politische Debatte ins Populistische abdriftet.“
Das stimmt sicher.
Aber auf der anderen Seite geht heutzutage ohne die sozialen Medien nichts mehr.
Wer sie nicht nutzt, findet nicht statt. Nicht ihre Existenz ist das Problem, sondern der Umgang damit.
Der Fehler, den die polit-mediale Blase macht, ist, sie überzubewerten und nicht zu verstehen, dass sie nicht ein Abbild der Wirklichkeit sind, sondern nur ein Ausschnitt. Das führt zu einer völlig verzerrten Wahrnehmung. Wer wahrgenommen wird, ist nur der, der sendet. Die „stille Mehrheit“ sendet nicht. Und gerade die, die in bestimmten Zusammenhängen sonst immer von Einzelfällen reden, sind oftmals die, die verkennen, dass sie selbst mit ihrer Position ein Einzelfall sind. Wenn die jetzt auf X fehlen, ist es auch kein Verlust.

die Königin der linksgrünwoken Selbstinzenierung... (mMn), hat auf jeden Fall GEGEN den geschlossenen Rückzug von 'X' gestimmt...

KGE-followers: 'X' ca. 209K; Instagram ca. 45K; Facebook ca. 42K; Bundestag ca. 20 (Quelle: Internetz)

>> Das wird hart..., für KGE.

daß öffentliche Einrichtungen, darunter Ämter, ÖRR, Behörden und oder vom Steuerzahler bezahlte Personen wie Politiker offiziell auf diesen Plattformen unterwegs sein dürfen. Nicht nur weil es eine Unart ist, sondern auch und vor allem, weil es diskriminiert. Es schließt nämlich Menschen wie mich aus, die sich nach wie vor strikt weigern diese Asozialnetzwerke inkl. Wasistäpp zu nutzen.

Das reale Leben ist nach wie vor analog, der Rest ist virtuell, also nicht real! Wer sich nur im virtuellen Raum bewegt, verliert den Bezug zur Realität.

Ingo Frank | Di., 5. Mai 2026 - 13:09

den SED Erben …..
Und wie darf ich das verstehen ? Stehen wir nun endlich vor einer neuen Parteigründung oder besser gesagt vor einem Zusammenschluss der Linken Parteien als Ganzes um sich mir der von Merkel erdachten Brandmauer die politische Macht auf Ewigkeit zu zementieren um Deutschland noch schneller zu eliminieren ?
Eine „Vereinigte Linke Partei“ auf alle Fälle ohne „Deutsch“ im Parteinahmen …..
Mit freundlichen Grüßen a d Erfurter Republik

soistes | Di., 5. Mai 2026 - 13:23

aus allen sozialen Kanälen & aus der gesamten Journaille. Je mehr desto besser.

Und nicht zu vergessen das der monetäre Geldfluss seitens der Regierung sofort gestoppt werden muss.

Das wären absolut super gute Nachrichten für Deutschland & den europäischen Kontinent.

Wenn dazu sämtliche politische Außenränder dann auch noch mitziehen, umso besser.

Es wird Zeit für wesentlich mehr Ruhe bei uns.

Die kollektive Denkstörung muss unterbrochen werden & wir dürfen alle über das Machen ins TUN kommen.

C. Schnörr | Di., 5. Mai 2026 - 14:01

Mimimi (Realität und Fakten tun so weh) einiger grün-roter Ideologen und Volkserzieher wird die Welt in ihren Grundfesten erschüttern.

Heidemarie Heim | Di., 5. Mai 2026 - 14:56

Geehrte(r) Frau oder Herr Schnörr! Habe gerade überlegt, ob ich ohne X aber einem popeligen whats app account zum Bilder verschicken überhaupt mitreden darf;). Da hat mich Ihr MImimi in den Grundfesten erschüttert. Jedoch vor 🤣.You made my day! MfG

Peter William | Di., 5. Mai 2026 - 14:16

Degrowth, Schulden und dementsprechend Zinsen und Zinseszinsen in Zukunft, Plan- und Beamtenstellen, Steuergeldverschwendung, überteuerte Energie, Unmengen an nutzloser und überkomplizierter Burokratie und dementsprechend Deindustrialisierung.

Pleiten, Ideologie und Pannen, sozusagen. Wird halt nicht klappen, hat es nie und die neue sozialistische deutsche Demokratie wird auch bei Zeiten untergehen.

Thomas Veit | Di., 5. Mai 2026 - 14:21

komplett aus der Öffentlichkeit zurück zögen und ihre Parteibüro-Hinterzimmer zukünftig als Plattform für ihren Austausch nutzen würden...

>> Ich wäre jedenfalls dafür.

hätten wir in buntesten & besten D aller Zeiten wenigstes die Fronten geklärt.
Auf der einen Seite den linken sozialistischen Iddeen anhängenden Grünen Klimaaktivisischen Block und auf der anderen Seite die AfD
Die Union wird durch ihre Plan & Ziellosigkeit und durch ständige Richtungswechsel früher od. Später in der Bedeutungslosigkeit enden.
Interessant und derzeit noch nicht kalkulierbar ist der Weg den die FDP Ende des Monats wählt. Da ist vom relativieren der Brandmauer bis zum Kriegsscheienden linken Liberalismus alles möglich. Sogar in die „alte angestammte Rolle“ der FDP, die des Königsmachers, könnte der Weg der FDP führen. Kommt darauf an wer ans Ruder kommt und welcher „Kurs“ eingeschlagen wird. Der Platz „wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass“ ist durch die Union bereits besetzt. Links ist klar, konservativ ebenfalls. Mitte ist nichts Halbes und nichts Ganzes….. Entweder hopp oder topp
Mit besten Gruß aus der Erfurter Republik

'eine Lanze zu brechen'... - Wolfgang Kubicki: "Eine FDP, die erfolgreich sein wird, wird sich nicht darauf einlassen können, bei diesen Verortungsdebatten mitzuwirken. Sie wird aber immer selbstbewusst aufzeigen und schon beim Problem sein und es lösen, bevor andere uns warnen, uns dorthin zu begeben."

>> '... SCHON BEIM PROBLEM SEIN UND ES LÖSEN, BEVOR! ANDERE! UNS! WARNEN!, UNS! DORTHIN! ZU! BEGEBEN!...' !!! -- das klingt doch in meinen Ohren schon fast wie eine Absage an den aktuell geltenden Brandmauer-Dogmatismus... ...!?!?

>> Finden sie nicht auch...? Und genau so müpsste es beginnen..., der Abrissprozess... ... - Stück-für-Stück-für-Stück... usw.. Für eine echte 'Sprengung' der Brandmauer müsste die 'neue FDP' erst im BT sitzen, zumindest theoretisch, heißt > 5%, mMn, aber vielleicht passiert das trotzdem zum Parteitag, ich würde es mir jedenfalls wünschen.

https://www.cicero.de/innenpolitik/liberalismuskritik-schluss-verortung… - letzter Abschnitt

Lisa W. | Di., 5. Mai 2026 - 14:23

Das ist halt linke Mrinungsfreiheit: wenn grüne Linke, rote Linke und linke Linke sich miteinander darüber austauschen, wie die linke Welt zu sein hat. Das wird bestimmt gaaanz toll. Viel Spass bei diesem armseligen Austausch. Die ganze linke Blase ist unwählbar für normale Mrnschen.

Ingo Frank | Di., 5. Mai 2026 - 17:24

führen wird, beispielhaft im Herbst in Sachsen Anhalt ?
Wenn überhaupt es gegen die AfD reichen sollte, ist nur eine CDU geführte Allparteienkoalition unter Beteiligung aller linken Parteien die die 5% Hürde überspringen inkl. der SED Erben die den Sprung schaffen werden. Bei den Sozen,der grünen Sekte und dem BSW wird‘s fraglich ……
Da können Sie sich ausmalen, wie die aller aller letzte Patrone im Bund nach der nächsten Wahl aussehen wird: entweder eine so starke AfD ohne die nichts geht, oder eine Allparteienregierung unter einem Kompromiss Kanzler und einer schwarz bunten Koalition.
MfG a d E. R.

Chris Groll | Di., 5. Mai 2026 - 15:28

Möchte dazu nur sagen, es sind Sozialisten/Kommunisten. Es sind die, die Meinungsreiheit weder schätzen noch wirklich wollen.
Habe weder bei X noch bei anderen sozialen Medien einen Account, bin aber der Meinung, daß freie Rede in Wort und Schrift für die Freiheit der Menschen und die Demokratie eine außerordentliche Bedeutung hat. Nicht umsonst hat die US-Verfassung
den 1. Zusatzartikel, welcher heißt:
"Der 1. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika (englisch First Amendment) ist Bestandteil des als Bill of Rights bezeichneten Grundrechtekatalogs der Verfassung der Vereinigten Staaten. Der Artikel verbietet dem Kongress, Gesetze zu verabschieden, die die Redefreiheit , Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit oder das Petitionsrecht einschränken. ...."
Zitat von Johann Wolfgang von Goethe:
"Niemand ist mehr Sklave als der, der sich für frei hält, ohne es zu sein"

Alex | Di., 5. Mai 2026 - 16:45

Herr Krischke, vielen Dank!

„Wer also glaubt, SPD, Grüne und Linke würden X verlassen....“

Vermutlich glaubt das noch nicht einmal das eigene Milieu! Es ist wie Sie es schreiben, ein Eingeständnis von Grünen, SPD & Linken, daß man große Probleme mit der Meinungsfreiheit hat und das es einem an Argumenten mangelt, mit denen man die angebliche Desinformation entkräften könnte! Eine klarere Bankrotterklärung gibt es wohl kaum!

Beleidigte und ideologisch verblendete Kleingeister haben sich verabschiedet, es wird X nicht schaden, im Gegenteil, ohne deren Hetze und Fakenews ist die Welt eine bessere. SPD, Grünen und Linken wird es aber vermutlich schaden, denn wenn sie sich wirklich verabschieden, was ich nicht glaube, dann bekommen sie nichts mehr mit.

SIE wissen doch schon alles..., und haben ihre Zivilgesellschaft und ihre NGO's, den gesamten ÖRR + Spigel, SZ etc. usw., die Regierungsmacht im BT (einen fliegenden Kanzler mit Nasenring als Maskottchen...🤡), den Klimawandel auf den Weg gebracht... (🤔), und die Gesellschaft Divers, Queer und Bunt gemacht... ... -- WOZU? braucht man da noch 'X' ??? /Ironie & Wahrheit

PS: natürlich werden sie zurück kommen..., rechtzeitig vor der nächsten großen Wahl... - GEZWUNGEN!! von der Vorherrschaft der AfD auf 'X', die wo man unbedingt dort bekämpfen muss, um Jugendliche und 'Unsere Demokratie®' zu schützen, um DEUTSCHLAND, Europa und damit letztendlich auch die Welt zu retten zu können... ... (...und endlich! wieder posten dürfen!! KGE) /🤣

Jens Böhme | Di., 5. Mai 2026 - 16:53

Die letzte, großangelegte Desinformationskampagne war: Impfen schützt vor Ansteckung, Geimpfte können niemand anstecken. Eine etwas kleinere, öffentlichkeitswirksame Desinformation war: ganz wichtige Leute beschließen in der Nähe des Wannsee Remigration. Dass Linksparteien nicht in der Öffentlichkeit für sich Werbung machen wollen - wen juckts. Eher sollte man sich Sorgen machen, dass Linke und Linksextreme sich im Verborgenen vernetzte Strukturen aufbauen. Vater Staat ist ja schon einäugig blind.

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