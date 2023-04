Frei nach Sprondel ist auch Verkürzung seit einiger Zeit ein Problem. Und zwar in der politischen Debatte, ganz besonders in den sozialen Medien. Sprondels Zündschnur etwa entzündete sich an einer Aktion von CDU-Chef Friedrich Merz, der jüngst ein Versprechen einlöste und für eine Schicht auf einer Intensivstation hospitiert hat. Eine gute Sache, möchte man meinen; vorbildhaft vielleicht, schließlich wird seit der Corona-Pandemie häufiger über die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern diskutiert.