- Die TikTokisierung der Institutionen
Die Bundestagsinstitutionen passen sich zunehmend der Logik von TikTok an – sie kommunizieren nicht mehr nur, sie inszenieren sich selbst. Sichtbarkeit wird wichtiger als Würde. Und Bürgernähe droht zur Klickstrategie zu werden.
Kürzlich erschien auf der Internetseite des Deutschen Bundestags eine Stellenanzeige, die mehr über den Zustand der Demokratie erzählt als manche Grundsatzrede. Gesucht wird ein Referent für TikTok, angesiedelt bei der Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, gut dotiert, strategisch relevant, mit Perspektive. Auf den ersten Blick ist das nur ein Vorgang zeitgemäßer Öffentlichkeitsarbeit. Auf den zweiten ist es ein Symptom. Denn hier geht es nicht mehr bloß darum, dass Politik digital wird. Hier beginnen die Institutionen selbst, sich nach der Logik einer Plattform zu formatieren, deren innerstes Prinzip nicht Urteil, sondern Aufmerksamkeit ist.
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