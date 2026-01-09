Wahlplakate zur Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen / picture alliance / CHROMORANGE | Udo Herrmann
Wahlplakate zur Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen / picture alliance / CHROMORANGE | Udo Herrmann

Sollte man verurteilten Volksverhetzern das Wahlrecht entziehen? Wählen und wählen lassen

Mitten im Superwahljahr 2026 arbeitet die Bundesregierung an der Erweiterung des Volksverhetzungsparagraphen. Unter bestimmten Bedingungen wäre dann auch der Entzug des passiven Wahlrechts möglich. Ist das wünschenswert?

KOLUMNE: DIE SONNTAGSFRAGE am 11. Januar 2026

Autoreninfo

Frauke Rostalski ist Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung an der Universität zu Köln. Sie ist Mitglied des Deutschen Ethikrats.

So erreichen Sie Frauke Rostalski:

Zur Artikelübersicht

2026 ist ein Superwahljahr – gleich fünf wichtige Landtagswahlen stehen an. Zusammen betreffen sie mehr als ein Viertel der deutschen Bevölkerung. Aktuelle Umfragen und Wahlergebnisse der jüngeren Vergangenheit lassen vermuten, dass in diesem Jahr in Deutschland politisch einiges in Bewegung kommt. Doch nicht nur weil 2026 viel gewählt werden soll, ist das Thema eines für unsere Sonntagsfrage. Denn zum Wählen gehört das Wählenlassen dazu, insbesondere in der Form des „Gewählt-werden-Lassens“.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Achim Koester | So., 11. Januar 2026 - 09:31

ist eine Maßnahme, die die Altparteien mit Hilfe der ihnen hörigen Gerichte zur Unterdrückung unliebsamer Oppositionsparteien anwenden wollen, wohl wissend, dass ihnen, wie in Ludwigshafen erlebt, die unteren Gerichte mit politischen Urteilen zuarbeiten, d.h. Politiker wegen des Gummiparagraphen Volksverhetzung zu ein- bis zweijährigen Strafen verurteilen, die dann von der nächsten Instanz zum Ausschluss von der Wahl benutzt werden. Max Liebermann hat es schon 193 gesagt......

Urban Will | So., 11. Januar 2026 - 09:38

dann zum entscheidenden Punkt. Den Altparteien geht zunehmend der Stift und jetzt nimmt man die letzte Patrone, die man noch hat, um zu verhindern, dass die Folgen des eigenen Versagens sich dann vielleicht doch endlich mal im Wahlverhalten der Bürger niederschlagen.
Und da auch die Justiz - „dank“ des überaus „erfolgreichen“ Durchsetzens aller Institutionen – mehrheitlich linksgrünwoke unterwegs ist und sich die Union im Brandmauer-Wahn diesem System bedingungslos unterworfen hat, kann man davon ausgehen, dass die „richtigen“ Urteile gegen Kandidaten der Blauen „geliefert“ würden, um sie aus den Wahlen auszuschließen.
Sehr richtig: die Demokratie („die“, nicht „unsere“, ein Synonym für die linksgrünwoke gesteuerte) lebt vom Diskurs, vom Streit.
Und davor haben sie Angst in den Hochburgen der selbsternannten Meinungsführerschaft.
Sozialisten aller couleur – und wir haben sie in vielen hohen Ämtern – konnten immer nur eines: die Gegner verbieten.
Hände weg von den Grundrechten!

IngoFrank | So., 11. Januar 2026 - 10:04

der Wahl auszuschließen sondern darum wie der „Genosse Günther“ bei Lanz die Katze aus dem Sack ließ ….. „Regierungskritik“ in aller Form zu verhindern. Egal ob Einzelpersonen, regierungskritische Medien oder die eine Oppositionspartei und deren Mitglieder oder die zur Wahl aufgestellten Kandidaten. Alles wirklich alles soll dem Ziel der Machterhaltung von „links & grün untergeordnet werden.
Beispiele: Alles spricht über den Berliner Stromausfall niemand dagegen, das der Verfassungsschutz Berlin. den Bereich Linksextremismus abgeschafft hat …..Nicht existent die „Gefahr“ kommt von Rechts …..
MfG a d Erfurter Republik

Dirk Nowotsch | So., 11. Januar 2026 - 10:06

Wie gehen rotgrünschwarze Demokratiefeinde damit um, wenn alle ergriffenen undemokratischen Mittel nicht greifen und die AFD oder andere Populisten endgültig an die Macht kommen? Wenn eine AFD geführte Regierung massenhaft dieses Gesetzt dazu benutzt, um allen Mitglieder von NGOs, wie z.B. diese bezahlten alten Frauen gegen Rechts, das Wahlrecht zu entziehen!? Wenn es dann Meldestellen gibt, für linksextreme Straftaten, wo man das an die Wand kritzeln eines roten Sterns als Volksverhetzung melden kann? Wenn sogar Partei-Mitgliedern der SPD und Grünen das Wahlrecht entzogen wird, weil sie große Teile der Menschen dieses Landes als RATTEN und Pack bezeichnet haben!? Das ist alles sehr spannend! Ich glaube zwar nicht, dass die unterdrückte Stimmenabgabe groß ins Gewicht fallen wird, aber der Schaden für die Demokratie wird enorm sein! Mir fällt da so ein Filmtitel ein: "Denn sie wissen nicht, was sie tun!", oder doch? Will man in Richtung rote Diktatur, dann passt das Alles!

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.