- Wählen und wählen lassen
Mitten im Superwahljahr 2026 arbeitet die Bundesregierung an der Erweiterung des Volksverhetzungsparagraphen. Unter bestimmten Bedingungen wäre dann auch der Entzug des passiven Wahlrechts möglich. Ist das wünschenswert?
2026 ist ein Superwahljahr – gleich fünf wichtige Landtagswahlen stehen an. Zusammen betreffen sie mehr als ein Viertel der deutschen Bevölkerung. Aktuelle Umfragen und Wahlergebnisse der jüngeren Vergangenheit lassen vermuten, dass in diesem Jahr in Deutschland politisch einiges in Bewegung kommt. Doch nicht nur weil 2026 viel gewählt werden soll, ist das Thema eines für unsere Sonntagsfrage. Denn zum Wählen gehört das Wählenlassen dazu, insbesondere in der Form des „Gewählt-werden-Lassens“.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.