- Was du auch machst, mach’ es nicht selbst
Immer mehr Menschen greifen zur Verfertigung ihrer Texte auf große Sprachmodelle zurück. Dem immensen Zeitgewinn steht ein Interessen- und Resonanzverlust entgegen. Lohnt es sich also vielleicht doch, selbst zum Stift zu greifen?
Dieser Text ist nicht mit Künstlicher Intelligenz geschrieben. – Nicht sehr schlau, würden vermutlich viele meinen. Ob Politiker, Journalisten, Schüler oder Studenten: Die Zahl derer wächst, die in Anlehnung an einen früheren Titel der Band Tocotronic angesichts der enormen Fähigkeiten großer Sprachmodelle wie ChatGPT meinen: „Was du auch machst, mach’ es nicht selbst!“ Und so stammen immer mehr Beiträge in Zeitungen, Sonntagsreden, Seminararbeiten oder Präsentationsfolien nicht länger aus menschlicher Feder, sondern aus der des technischen Helfers. Selbst die Deutsche Forschungsgemeinschaft sieht keine Schwierigkeiten darin, KI bei der Erstellung von Forschungsanträgen zu verwenden: Nicht die Autorenschaft, sondern die Verantwortung für den eingereichten Text zähle. Daher die Sonntagsfrage: Was soll falsch daran sein, die KI unsere Texte schreiben zu lassen?
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