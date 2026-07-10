Was ist falsch daran, Texte von KI schreiben zu lassen? - Was du auch machst, mach’ es nicht selbst

Immer mehr Menschen greifen zur Verfertigung ihrer Texte auf große Sprachmodelle zurück. Dem immensen Zeitgewinn steht ein Interessen- und Resonanzverlust entgegen. Lohnt es sich also vielleicht doch, selbst zum Stift zu greifen?