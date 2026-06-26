- Das Gift in der Debatte
Deutschland hat sich im Faschismus-Vorwurf eingegraben. Der inflationäre Gebrauch eines Begriffs, der vor allem Zugehörigkeiten und Abgrenzungen markiert, führt zur Verunmöglichung der politischen Debatte.
In der Zeit, der Süddeutschen und der FAZ ist eine Debatte darüber entfacht, wie sinnhaft es ist, gesellschaftlichen Strömungen oder einzelnen Personen mehr oder weniger schnell den Stempel des Faschismus bzw. des Faschisten aufzudrücken. Den Anfang bildet ein Beitrag des Literatur- und Sozialwissenschaftlers Jan Philipp Reemtsma, der in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung den Gebrauch des Faschismusbegriffs als Akt „wechselseitige[r] Vergewisserung affektiver Zusammengehörigkeit“ beschrieb.
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