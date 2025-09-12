Stephan Sulke wurde 1943 in Shanghai geboren. In den 60er Jahren nahm er einige Singles in französischer und englischer Sprache auf, arbeitete später als Tontechniker mit eigener Firma. 1976 erschien seine erste LP mit Liedern in deutscher Sprache. Bis heute hat er mehr als 20 Alben veröffentlicht. Einige seiner bekanntesten Lieder sind „Du machst mir noch mein Herz kaputt“, „Uschi“, „In der Schule lernt man eh bloß Quark“ oder „Liebe gibts im Kino“.

Herr Sulke, „Uschi, mach kein Quatsch“ ist wohl derjenige Ihrer Songs, den die meisten Leute heute noch im Ohr haben. Könnten Sie mit diesem Song im heutigen geistigen Klima noch einmal solchen Erfolg haben?

Wohl kaum. Ich erzähle Ihnen mal, wie „Uschi“ entstanden ist. Ich hatte damals einen guten Freund, dessen Freundin war eine richtige Sexbombe. Aber sie war eine furchtbare Zickennummer, sie hat ihn gequält und war grundsätzlich gegen Männer. Da hab ich mir gedacht, komm, wir klatschen der mal eine. Dann habe ich diesen kleinen Song geschrieben, der in Wirklichkeit doch ziemlich hinterhältig böse ist. Und der wurde plötzlich ein Hit. Ich habe mir immer gesagt, die Leute haben den Text nicht verstanden. Der Text ist sowas von frauen…, nicht feindlich, aber Frauen verhonepipelnd. Wenn ich heute so einen Song machen würde, käme ich wohl auf die schwarze Liste.

Aber jetzt kommt der Hammer: Ich kann heute kein Konzert geben, ohne dass man mich um diesen Song bittet. Und wer singt da mit? Die Ladies. Die Frauen lieben den Song, weil sie ihn genau so verstehen, wie er gemeint war – 40 Jahre danach, und sie wissen: Frau hat gewonnen. „Der Mann aus Russland“ ist auch so ein Fall. In der Sowjetzeit schreibe ich einen Song, der Empathie für die Gegenseite zeigt, ohne dass man deshalb auf der anderen Seite stehen muss. Der Song ist plötzlich wieder so aktuell geworden, dass ich kein Konzert spielen kann, ohne dass die Leute diesen Song hören wollen.

In den letzten Jahren hat sich ja, vor allem im Kulturbetrieb, ein woker Zeitgeist wie Mehltau ausgebreitet. Was war in den 70er Jahren, als Sie als junger Songwriter angefangen haben, anders?

Meine Generation war „links“, aber „links“ war, gegen das System zu sein. Es spielte überhaupt keine Rolle, ob die Regierung politisch rechts oder links war, wir waren einfach gegen die da oben, die uns was befehlen wollten. Im Grunde waren wir Anarchisten. Wir wollten bloß frei sein. Heute kriechen alle rum und wollen genau das Gegenteil. Die sind alle plötzlich Staatssklaven geworden. Wie kann jemand, der sogenannten Rock ’n’ Roll macht, „Künstler:innen“ schreiben? Was ist das für eine Unterwerfung? Ich hab überhaupt keine Probleme mit diesem Genderblödsinn. Von mir aus kannst du „die Ziegin“ sagen oder „die Hengstin“, aber lass mich damit in Ruhe. Mach du deine eigene Sprache, aber nimm’s mir nicht übel, wenn ich dich dann unter Umständen nicht verstehe.

Wir leben in einer freiheitsfeindlichen Zeit. Die Masse zählt und nicht der Einzelne. Das ist das völlige Gegenteil von dem, wie ich erzogen bin. Hinzu kommen diese ganzen abstrusen Allianzen: Wie kann ich denn, wenn ich diesen ganzen queeren Krempel gut finde – und wie gesagt, du kannst so queer sein, wie du willst –, aber wie kannst du dich da mit steinzeitlichen Mörderbanden wie der Hamas solidarisieren?

Wann hat das denn angefangen? Wann kam der Kipppunkt, an dem die Sehnsucht nach Freiheit in Freiheitsfeindlichkeit umschlug?

Das war doch immer so. Denken Sie nur an die Hexenverfolgung. Dieses Leichtgläubige gibt es im menschlichen Wesen immer noch. Dem wurden früher durch das Christentum gewisse Grenzen gesetzt. Und die Aufklärung hat dann die Wissenschaft nach vorne gebracht, und das hat ja auch lange Zeit funktioniert. Aber zwischendurch hat doch immer wieder die Ideologie gesiegt, denken Sie an die Nazi-Zeit. Und heute fehlt die ethische Autorität – das Christentum in Europa gibt es nicht mehr, die einzige wirkliche Religion, die im Moment da ist, ist der Islam mit seiner mittelalterlichen Rigidität, und ich glaube, das zieht viele Menschen an. Die Menschen brauchen einen Stock, an dem sie sich festhalten können. Das Schwierige im Leben ist geistige Freiheit. Denn dann hat man nichts, woran man sich festhalten kann. Und das Schwierigste im Leben ist, den Zweifel zu akzeptieren.

Sie sagen, das hat es in der Geschichte immer gegeben. Aber wenn Sie Ihre Erfahrungen aus den 70ern schildern, sieht es doch so aus, als hätten der Zweifel und die geistige Freiheit schon mal bessere Zeiten erlebt. Woher kommt diese neue Welle des rigiden Denkens?

Ich denke, diese neue gewaltbereite Welle ist das wahre Naturell des Menschen. Wie lange hat Demokratie in der Vergangenheit gehalten? Bei den alten Griechen, geschichtlich gesehen, ein paar Stunden, im alten Rom ein paar Wochen. Und Deutschland hat eigentlich nie eine Demokratie gehabt, hat zwar in den 20er Jahren ein bisschen was versucht, aber kurz danach war auch wieder Feierabend. 1945 musste man den Deutschen mit Maschinenpistolen und Panzern die Ideologie austreiben, danach ist diese kleine Bundesrepublik ein Hort des freiheitlichen Denkens geworden, aber auch nicht für lange. Und jetzt schlittert es eben wieder ins Autoritäre.

Wollen die Menschen keine Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen?

Weder für ihr eigenes Leben noch für ihre eigenen Entscheidungen. Im Moment ist ja Merkel an allem schuld. Ich kann mich jedoch gut an die Bilder von 2015 erinnern, wie am Münchner Bahnhof alle in Lederhosen gestanden haben, mit Blumen, Teddybären und Brezeln. Das war eine Willkommenskultur, dass es gekracht hat. Die gute Frau hat, das war ja ihr Haupttalent, einfach den Riecher gehabt, was die Leute mögen. Die waren alle dafür. Dann ist das Ding in die Hose gegangen, und jetzt ist Merkel ganz alleine schuld. Aber irgendjemand hat die Politiker ja gewählt.

Warum unterwerfen die Leute sich denn dem Zeitgeist?

Man will einfach in der Masse mitschwimmen. Das ist auch in der Politik so. In der CDU etwa kenne ich ein paar hochintelligente Typen. Aber eines nehme ich denen nicht ab, nämlich dass sie ehrlich das glauben, was sie da draußen erzählen. Sie erzählen es, weil sie Angst haben, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen, oder weil sie glauben, wenn ich dies und jenes sage, dann ist meine Karriere zu Ende.

Und das merken die Leute schließlich irgendwann. Und wenn sie merken, dass Politiker ihnen nicht die Wahrheit sagen, dann wählen sie zum Beispiel die AfD, weil sie denken, die haben bisher wenigstens nichts vermurkst ...

Wenn in einem demokratischen Land 30 Prozent der Leute eine Partei wählen, dann kann die Strategie doch nicht sein, diese zu verbieten oder zu boykottieren. In Frankreich haben sie das gleiche Problem. Das Einzige, was man damit erreicht, ist, dass die irgendwann die absolute Mehrheit haben. In Deutschland kommt man dann noch mit diesem bescheuerten Hitler-Vergleich. Das war damals doch eine völlig andere Zeit. Und die Nazis hatten diese charismatische Figur, das war gar nicht die Partei, die Leute sind einfach diesem Typen hinterhergerannt. Das gibt es heute gar nicht mehr. Die AfD hat keine einzelne Ober-Figur. Wieso nicht diese Leute in die Verantwortung nehmen und sagen: Dann beweist euch doch mal!

Nehmen Sie die Schweiz. In der Schweiz haben Sie eine Koalition von sieben Parteien für sieben Bundesräte seit 60 Jahren. Da hocken die Linksextremen und die Rechtsextremen zusammen an einem Tisch und hauen sich die Köpfe ein, bis sie irgendeinen Kompromiss gefunden haben, und es funktioniert.

Sie haben in der Schweiz, in Frankreich und den USA gelebt, aber Ihren größten Erfolg hatten Sie in Deutschland. Mögen Sie Deutschland?

Ich liebe Deutschland sogar. Ich mag auch die Deutschen generell. Diese Ernsthaftigkeit, die zwar meiner Natur widerspricht, aber mich doch anspricht. Ich mag auch die Sprache. Dann hatte ich meine größten wirtschaftlichen Erfolge in Deutschland, und zwar nicht, weil ich besonders deutsch-affin gewesen wäre, aber wenn ein Deutscher „Ja“ sagte, dann hieß das auch „Ja“. Handschlag, und der Deal saß, auch wenn’s um große Summen ging. In Frankreich werden Sie nie jemanden finden, der Ja sagt. Die sagen „Lassen Sie uns in zwei Wochen essen gehen …“ Und die Amis sagen dir „Ja“, und am nächsten Tag können sie sich nicht mehr dran erinnern. Und die Schweizer, bis die aufgewacht sind, um dir Ja zu sagen, bist du längst gestorben.

Das ist typisch deutsch: Die Deutschen sehen irgendwas, finden das gut, und dann ziehen sie es auch durch. (Im Guten wie im Schlechten übrigens.) Mit der Musik war es genauso, irgendein Typ hat mir gesagt: Das gefällt mir, komm, das veröffentlichen wir. Diese Businessseite hat mir in Deutschland immer gefallen. Auch die Toleranz. Mit der Immigration ist zwar eine Katastrophe im Gang, weil das Ding völlig aus dem Ruder gelaufen ist und zum größten Teil ein reines Vordringen an die sozialen Töpfe geworden ist, ohne die geringste Integrationslust. Dennoch, ich kenne eine Menge Iraner, Araber, Türken, absolut dufte Typen, aber eben keine Islamisten, sondern die haben diese komische Religion längst auf den Müll geschmissen. Ich kenne Deutsch-Iraner im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben den iranischen Reis, den iranischen Charme, die iranische Frauenvergötterung, aber gleichzeitig haben sie diese deutsche Ernsthaftigkeit übernommen. Bei manchen Türken ähnlich. Das sieht man in Frankreich viel weniger, weil die Migranten dort viel weniger integriert sind.

Was mich an Deutschland allerdings stört, ist diese Einseitigkeit, die in der Politik herrscht. Das haben Sie in anderen Ländern weniger. Und wenn ich schon dieses ewige Gequatsche höre: „Wir Deutschen mit unserer Vergangenheit …”. Das kann man sich sparen, wenn man sieht, was im Moment in Sachen Antisemitismus abgeht.

Dieser Antisemitismus zeigt sich vor allem seit dem 7. Oktober verstärkt – auch und gerade im Kulturbetrieb. Neulich haben 200 sogenannte Kulturschaffende – Schauspieler, Sänger, Moderatoren usw. – einen offenen Brief unterzeichnet, dass Deutschland Israel nicht mehr unterstützen soll. Gut, das gibt es in anderen Ländern auch ...

Das gibt es sogar in Israel.

Der Kulturbetrieb ist immer irgendwie links, und links heißt heute anscheinend, gegen Israel zu sein. Haben Sie selbst Antisemitismus erlebt in den letzten zwei Jahren, etwa bei Kollegen oder bei Veranstaltungen?

Nein, ich hänge nur mit Leuten rum, die mich mögen, sodass ich persönlich das Problem nicht habe. Was ich schon erlebt habe, allerdings früher schon, dass irgendwelche Journalisten in einem Artikel meine Abstammung unterstrichen haben, wo es überhaupt keinen Platz hat, was ich als typischen Antisemitismus empfinde. Die Intelligenten unter meinen Freunden in der Musikbranche sagen jetzt plötzlich: „Stephan, du hattest recht, du warst immer der Meinung, dass auf der linken Seite viel Totalitäres und viel Faschistisches rumläuft. Das habe ich falsch gesehen.“ Und wenn wir uns über Israel unterhalten, dann sage ich, der Fall Israel ist ganz simpel, die Leute hassen es einfach, wenn jemand stark ist. Und wenn jemand meint: „Ja, ja, aber dieser Netanjahu und der Gaza-Krieg …”, dann antworte ich: Kein Mensch hat sich im Zweiten Weltkrieg über die Bombardierung Dresdens aufgeregt.

Offenbar sehen viele die Parallele nicht, dass nämlich Israel gegen einen faschistischen Feind kämpft, der es vernichten will, so wie die freie Welt im Zweiten Weltkrieg gegen den Nationalsozialismus kämpfte. Dabei ist der radikale Islam doch nicht nur für Israel eine Bedrohung, sondern auch für Europa und den ganzen Westen.

Der Islam ist grundsätzlich eine welterobernde Weltanschauung. Es gibt keinen moderaten Islam, denn letztlich dominiert die Ideologie der Muslimbrüderschaft, von der ja auch ISIS, Hamas und so weiter alle abstammen. Der Islam ist einfach nicht kompatibel mit unseren westlichen Werten. Leider macht er einfach die bessere Propaganda. Dass Israel den Propagandakrieg gegen die Hamas verloren hat, ist offensichtlich. Aber es wird wahrscheinlich damit enden, dass, wenn Israel es schafft, die Hamas zu vernichten, der Spuk von selber wieder enden wird.

Spielen Sie selbst mit dem Gedanken, aus Europa wegzugehen, falls der Spuk doch nicht endet?

Ich denke überhaupt nicht daran, aus Europa wegzugehen, denn ich liebe Europa, und Europa ist riesengroß. Auch bin ich überzeugt, dass Israel nur überleben kann, wenn es eine Diaspora hat. Die Diaspora ist die Lebensader Israels. Deswegen mache ich auch immer wieder mal Benefiz-Konzerte für Israel, weil ich einfach finde, diese Unterstützung ist nötig. Klar, wenn es hier wirklich islamistisch werden sollte, dann würde ich abhauen. Aber ich sehe das im Moment nicht kommen. Ich halte die derzeitige Welle für eine Momenterscheinung, die endet, sobald Israel die Hamas besiegt hat. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Islam hier keine Chance hat. Der versucht es ja seit dem 7. Jahrhundert. Und bis jetzt hat er immer verloren.

Aber er hat dabei sehr viel verbrannte Erde hinterlassen.

Das stimmt, aber sie haben immer eins auf den Deckel bekommen. Das ist einfach eine Weltanschauung, die unserer diametral entgegengesetzt ist. Es gibt 57 islamische Länder, nirgendwo funktioniert es. Dass der Islam hier die Bude übernimmt: No way! Was ich den Medien vorwerfe: Jedes Medium wird Ihnen entweder erzählen, der Islam sei nicht so schlimm, oder aber, wir werden alle unterworfen. Keiner erzählt Ihnen, dass jeder zweite Imam am Freitag in seiner Moschee predigt: „Wir müssen was mit der Jugend machen, die Jugend läuft uns weg.“ Denn ein großer Teil der hier aufgewachsenen Jugend will nicht mehr islamistisch sein. Der Islam hat die gleichen Probleme wie die christlichen Kirchen. Unsere süße, säkulare Gesellschaft, in der du dich frei ausleben kannst, die korrumpiert, nicht nur christliche Hardliner. Was ich allerdings bescheuert finde, diese Anbiederung an eine Philosophie der Sklaverei in den Unis und die Gretas, die Neubauers und wie die alle heißen.

Das ist doch der Punkt: Warum hat der Islam im Westen immer noch so viele Apologeten? Nicht nur unter Klima- und Palästina-Aktivisten. Warum sympathisieren auch westliche Intellektuelle eher mit der Hamas als mit Israel?

Weil ein Teil von ihnen Idioten sind. Ihre Vorgänger waren einst auch für Stalin, zig Freunde in meiner Jugend fanden den Castro-Affen ganz toll. Das liegt einfach in ihrem Wesen. Viele Intellektuelle haben den totalitären Traum, die Welt besser zu machen, und zwar mit Gewalt. Ich bin ein Anhänger von Popper, von Spinoza, von Machiavelli – Letzterer nicht, weil ich der Meinung bin, man sollte es machen, wie er beschreibt, sondern, weil er die Wahrheit sagt, weil er die ganze Hässlichkeit des menschlichen Wesens gezeigt hat. Aber ich bin ja auch kein Intellektueller.

Kommen wir noch einmal zur Musik zurück. Sie haben eine neue CD angekündigt. Wann erscheint die denn?

Die CD werde ich Ende Oktober veröffentlichen, und zwar in einer strikt limitierten Auflage, handsigniert und teuer wie Sau. Ich werde keinen Stream machen, ich werde sie nicht mal dem Radio anbieten. Wer sie haben will, muss sie halt kaufen. Ich denke, das wird meine letzte CD mit neuen Songs. So ein letztes Angebot. Übrigens weiß ich nicht, ob Sie mit meiner Mucke was anfangen können ...

Doch, zum Beispiel der Song „Bubi“, da sind mir fast die Tränen gekommen. Sie singen da so ganz lakonisch von diesem ungeliebten Kind, das später kriminell wird …

Ah, das war immer mein Ding, mach ich nicht mal bewusst: süßer, gemütlicher musikalischer Fluss, und dann einen harten Text reinschmuggeln. Dieser Song war mir sowieso ein Bedürfnis, denn es gibt in Deutschland so viele Kinder, die tatsächlich hungern, weil die Eltern einfach das Geld nicht haben oder drogensüchtig sind. Da kommt mir die Galle hoch, und da habe ich mir gesagt, da mache ich jetzt einen Song draus. Das ist ja das Schöne an Songs, dass man auf kleinstem Raum viel erzählen kann, ohne alles lang und breit ausführen zu müssen.

Die neue CD klingt auch aufnahmetechnisch sehr gut. Ebenso wie Ihre alten Platten aus den 70ern und 80ern, die klingen alle sehr gut. Das ist man ja bei neueren Produktionen fast nicht mehr gewohnt, dass eine Platte wirklich auch gut klingt.

Das ist ein faszinierendes Thema. Ich mache seit 60 Jahren Studiotechnik. 1963 stand ich in den Pathé-Marconi-Studios in Paris und habe meine erste Platte aufgenommen. 1965 war ich in Nashville und habe dort eine Platte gemacht, dann habe ich die ganzen Jazz-Festivals in Montreux aufgenommen, hatte eigene Tonstudios. Meine Platten habe ich alle selber aufgenommen. Die ganze Kunst ist einfach, Musikalität und Technik zu vereinen. Die Tragödie ist, dass Leute oft die technische Kenntnis haben, aber keine Ohren. Und auf der anderen Seite haben sie Leute mit tollen Ohren, aber ohne blauen Dunst von Technik.

Haben auch die neuen Vertriebswege für Musik, etwa die Streaming-Plattformen, mit dem Qualitätsverfall zu tun?

Streaming ist der Untergang der Musik, wie wir sie kennen. Musik hat keine Wertigkeit mehr, weil sie überall und jederzeit zum quasi Nulltarif zugänglich ist. Dann sind Apple Music, Amazon, Spotify alle auf den Weltmarkt ausgerichtet, die sprachlich lokalen Märkte, wie Deutschland, Italien und so weiter, verschwinden. Und durch die Computerisierung ist Musikproduktion ein Kinderspiel geworden, zumindest wenn Sie einfache Musik machen, jetzt auch noch mit grausiger AI. Klar, sobald sie kompliziertere Sachen erstellen wollen, nämlich live, richtige Schlagzeuge, richtige Instrumente, interessante Harmoniefolgen, dann ist es genauso schwierig wie vor 40 Jahren. Aber wenn Sie es rein elektronisch treiben wollen, drei Akkorde, das kann jedes Bambi. Jeder Zwölfjährige kann in seinem Schlafzimmer irgendein Blubber-Dings machen und das auf TikTok und Spotify knallen. Es gibt keine Filter mehr.

Was meinen Sie mit Filtern?

Vor 50 Jahren reichte es nicht, begabt zu sein, man musste zuerst an ein Studio kommen. Das heißt, man brauchte einen Mäzen, eine Firma. Das war schon mal der erste Filter. Dann brauchte man einen Vertrieb, das war der zweite Filter. Dann kommt das Dritte: Es gab Radiostationen, da saßen Disk Jockeys, oft ausgebildete Musiker, die haben die Sachen gespielt, die sie gut fanden, und irgendwann hat das Publikum darauf reagiert. Das ist alles weg. Es gibt keine Kuratoren mehr. Die Zeiten, wo dir jemand gesagt hat, diese Platte musst du unbedingt hören, diesen Film musst du unbedingt sehen, die sind vorbei. Wir sind im Kunstsozialismus angelangt, Einheitsbrei für alle.

Um eine gute Aufnahme hinzukriegen, braucht man ja sicher auch Zeit?

Sie können sich gar nicht vorstellen, wie oft ich meine Songs neu gemixt habe. Manche bis zu 15 Mal. Es sieht immer so hingeworfen aus, aber in Wirklichkeit ist es eine furchtbare Maloche.

Sind Sie Klangfetischist, so wie Donald Fagen von Steely Dan?

Also, Donald Fagen, großartig. Wusste sich auch mit Talent zu umgeben: Larry Carlton, Steve Gadd, Rick Marotta. Ah, das weiß auch keiner in Dschörmänie: dass ich 1972 Roberta Flack mit Rick Marotta am Schlagzeug in Montreux aufgenommen hab, damals kannte mich kein Mensch in D, haha. Aber Donald Fagen, wenn Sie sich die Erzählungen der anderen Musiker anhören, der scheint überhaupt nicht Fetischist zu sein, sondern einfach stur. Und das bin ich auch. Wenn es nicht klingt, dann dauert es eben zwölf Stunden, bis ein Song gemixt ist. Ich glaube, diesen Fanatismus haben alle, die ein bisschen was drauf haben. Man ist schludrig bei den Dingen, die man nicht als wichtig empfindet.

Wenn Sie sich die frühen RCA-Aufnahmen um 1956 von Elvis Presley anhören, die sind so gottverdammt gut. Und sowas von primitiv einfach, da ist ja nix, ein genialer Chor hintendran, um die Harmonie hinzukriegen, irgendeine akustische Martin, auf der er ein bisschen rumschlägt, dann dieser geniale Scotty Moore auf seiner Klampfe, dieser komische Schlagzeuger, der Bill Black an seinem Kontrabass, Schluss, und das hat die gesamte moderne Popmusik aus der Taufe gehoben. Man hat wirklich das Gefühl, das ist hingeschmissen. Aber wenn Sie mit jemandem sprechen, der das miterlebt hat, der sagt dir: Von wegen hingeschmissen, 23 Mal haben wir die Nummer wiederholen müssen, Elvis hat jedes Mal gesagt, komm, wir machen das noch mal, das geht noch besser. Ich würde es so sagen: Je hingeworfener es klingt, desto mehr ist dran rumgefummelt worden.

Das Gespräch führte Ingo Way.