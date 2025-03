Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Ben Krischke:

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

Man muss den Linken-Politiker Jan van Aken und seine Partei wahrlich nicht mögen. Wenn van Aken, wie am Montagabend bei „Hart aber fair“ geschehen, jedoch der einzige Studiogast ist, der sich gegen neue Milliardenkredite für die Bundeswehr – also für Aufrüstung und mehr – ausspricht, darf sich dennoch ein Störgefühl aufdrängen. Zumal van Aken ein kohärentes Argument lieferte – das in der Runde aber weitgehend ignoriert wurde. Und das, obwohl van Aken es wiederholte und damit nochmal versuchte, es zur Diskussion zu stellen. Aber der Reihe nach.

Der Wortbruch der Union und insbesondere von Friedrich Merz ist bekannt. Im Wahlkampf war die Schuldenbremse noch sakrosankt, kurz nach dem Wahlkampf ist sie es nicht mehr – und Union und SPD wollen jetzt ran an den Speck. Oder um es mit Deutschrapper Sido zu sagen: „Schmeißt die Fuffies durch den Club und schreit Fo! Fo!“ Aus der zweifellos nötigen Konsolidierung des Haushalts mit dem Rotstift sind damit quasi über Nacht fast 1000 Milliarden Euro geworden, fürs Militär, aber auch für Infrastrukturmaßnahmen, die aus einem Sondervermögen finanziert werden sollen.