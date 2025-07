Erhalten Sie täglich exklusive Analysen und Hintergrundberichte aus der Cicero Redaktion per E-Mail.

Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt) und dem österreichischen Exxpress absolviert. Derzeit macht sie ein Praktikum bei Cicero.

In den Innereien dieses technischen Dings – des Smartphones, eingebettet im eigenen Körper – sammelt sich allerlei an: Manches will man, anderes nicht, aber nie wird man gefragt. Da sind die Schlagzeilen, welche einen immerzu aufrütteln für die nächste Schieflage. Sie hämmern auf einen ein: Genieße nicht – sorge dich! Eilmeldungen, gepanzert als ein kurzes Brummen, drängen sich dem Bewusstsein auf: „Rekordhitze – Experten schlagen Alarm.“

Irgendwo zwickt’s immer Gerade wo die zweiwöchige Regenperiode endlich überstanden ist, verdirbt einem das nächste Tief die Stimmung. Zerstreuung im Jahr 2025? Zwecklos. Irgendwas ist immer – egal ob Ukraine-Krieg, Klimakrise oder Terrorismus vor der eigenen Haustür. Wem diese Schwerkost nicht bekömmlich ist, täglich, stündlich, minütlich Nachrichten zu verdauen, der kann immer noch auf Social Media ausweichen. Dort schießen Good Vibes aus allen Poren heraus. Aus Videos etwa werden Sekundenschnipsel herausgeschnitten, um sie dann wieder zu vermengen: ein Best-of 2025. Aus der Rolle der Zeit löst sich ein Blatt. Nicht, dass man irgendetwas sieht – dafür ist die Zeit zu kurz. Aber man sieht: Da hat jemand erlebt, ist gereist, hat gespeist und Großes vollbracht.