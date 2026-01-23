Jugendliche mit Handy
Steckt auch hinter einem Smartphone stets ein kluger Kopf? picture alliance/dpa | Elisa Schu

Sollte es für Social Media eine Altersbeschränkung geben? Daniel Günther reloaded

Sollte es ein Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren geben? Daniel Günther sagt: Ja. Australien sagt: Ja, ja, ja! Unsere Kolumnistin sagt: Naja. Die Argumente sind vielfältig. Aber wer hat denn nun recht?

KOLUMNE DIE SONNTAGSFRAGE am 25. Januar 2026

Autoreninfo

Frauke Rostalski ist Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung an der Universität zu Köln. Sie ist Mitglied des Deutschen Ethikrats.

So erreichen Sie Frauke Rostalski:

Zur Artikelübersicht

Was hat er denn nun gesagt? Waren das wirklich Zensurphantasien? Und war er überhaupt da, oder wer saß da bei Lanz? Oder doch alles nur ein (böser) Traum? Ganz egal, wie man die Debatte um den Auftritt des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther in der Sendung Markus Lanz nun wahrgenommen hat und auf welcher Seite der unterschiedlichen Interpretationslager man steht (Zensurforderungen wurden/wurden nicht erhoben), eines hat die kollektive Erregung der vergangenen Woche doch gezeigt: Sobald es dieser Tage in Deutschland um Meinungs- und Pressefreiheit geht, kochen die Emotionen schnell mal hoch. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Peter William | So., 25. Januar 2026 - 09:09

eine Meinungsfreiheit die den gesellschaftlichen Tod bedeutet ist nutzlos, insbesondere wenn dieser Tod staatlich organisiert und exekutiert wird.

Die CDU ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, genauso wie ihr Koalitionspartner. Günther hat sich mit der Schrotflinte das Bein weg geschossen und ist nicht haltbar. Er hat öffentlich zugegeben das Grundgesetz missachten zu wollen um einen Unrechtsstaat zu generieren. Untragbar dieser Mann.

Ernst-Günther Konrad | So., 25. Januar 2026 - 09:48

Ich gebe zu Bedenken, dass Verbote noch nie dazu geführt haben, dass Menschen deshalb etwas tun bzw nicht tun. Mann läßt sie mit 16 Jahren wählen, aber dann auch erst mit 16 Jahren Social Media nutzen? Wie soll eine solche Überwachung mit welchen Konsequenzen stattfinden? Bei Verdacht Hausdurchsuchung, Beschlagnahme Handy, Anzeige gegen den Jugendlichen und ggfls. auch die Eltern, weil die nicht aufgepaßt haben? Glaubt irgendjemand, die Jugendlichen würden keinen Weg finden, das Verbot zu umgehen? Was wenn Eltern das Handy auf sich anmelden und die Handys ihrer Kinder *freischalten*. Und genau was sollen die Jugendlichen nicht sehen? Pornos? Kipos? Gewaltszenen? Politische Inhalte von bestimmten Parteien? Was Kinder und Jugendliche in der realen Welt filmen und schnell posten ist oft nicht weniger schlimm/grausam, als was im Netz oft KI generiert gezeigt wird. Auch wenn es schwer fällt, die Jugend kommuniziert nunmal mit dem Handy, in Sozialen Netzwerken, ob wir wollen oder nicht.

IngoFrank | So., 25. Januar 2026 - 09:56

Das ist doch die falsche Frage ! Die Frage ist doch wen oder was unterstützt der Jurnalismus = die Medien in ihrer Gesamtheit ? Was haben Jurnalismus und Medien in einer freiheitlichen Demokratie für Aufgaben im Gegensatz zum autoritären Regime ?
Beschränken wir und auf Journalismus in einer freiheitlichen Demokratie folgt die nächste Frage: Soll Journalismus informieren oder erziehen ? Und wenn er informiert oder erzieht wem nützt es ? MM derzeit nur noch dem Machterhalt einer brüchig gewordenen Parteien- Demokratie die ihre eigene Macht nicht verlieren wollen….,
Es hat doch Gründe warum sich die Menschen in alternativen Medien ob z.B. NiUS oder Apollo News informieren ? Statt Tagesschau, heute, Spiegel, taz, oder Süddeutsche zu lesen und zu hören ?
Selbst in der bescheuertsten Vorabendserie in ZDF &ARD sind mindestens 2 Schwule, 2 Lespen, 4 mit Migrationshintergrund und 1 Asylbewerber am Gange um die hiesige Gesellschaft abzubilden und zu erziehen.
MfG a d Erfurter Republik

Peter William | So., 25. Januar 2026 - 10:20

"Herumrennende, lärmende Kinder, ihr aufgeregtes Rufen und Lachen"

Also wenn ich an meine Schulzeit denke waren es vor allem die Lehrerinnen die ständig "rennt nicht, schreit nicht, benehmt euch doch endlich ##@62-€:-€!!" gerufen haben, also Ziel erreicht oder ;)?

Und nein, tiktok und co. sollten auch dafür genutzt werden um sich für den Park und die Eisdiele zu verabreden!

Aber mal davon abgesehen, ich hatte gehofft von ersten Studien-Ergebnissen aus Australien oder zumindest Erlebnisberichten wie es denn läuft mit dem Social Media Verbot zu lesen. Aber sie sind ja beim Ethikrat, von ihnen kommt IMMER nur bereits bekanntes nochmal aufgewärmt. Die Mikrowelle des Benehmens, vollkommen nutzlose Steuergeldverschwendung, endlich abschaffen diesen kostspieligen Gesinnungsunsinn der meines Wissens noch niemals der Regierungslinie widersprochen hat. Ein Abnickverein!

Wolfgang B. | So., 25. Januar 2026 - 10:52

Kürzlich berichtete mein Kind von der nach Australien ausgewanderten früheren Klassenkameradin, dass das Verbot leichterdings umgehbar ist. Obendrein sind diverse weniger reichweitenstarke Plattformen nicht verboten worden. Ein Schelm, wer Arges dabei denkt. Besser wäre, es würden Bildungssysteme existieren, die aufgeklärte und resiliente junge Menschen hervorbringen.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.