Sollte es für Social Media eine Altersbeschränkung geben? - Daniel Günther reloaded

Sollte es ein Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren geben? Daniel Günther sagt: Ja. Australien sagt: Ja, ja, ja! Unsere Kolumnistin sagt: Naja. Die Argumente sind vielfältig. Aber wer hat denn nun recht?