Sollte es ein Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren geben? Daniel Günther sagt: Ja. Australien sagt: Ja, ja, ja! Unsere Kolumnistin sagt: Naja. Die Argumente sind vielfältig. Aber wer hat denn nun recht?
Was hat er denn nun gesagt? Waren das wirklich Zensurphantasien? Und war er überhaupt da, oder wer saß da bei Lanz? Oder doch alles nur ein (böser) Traum? Ganz egal, wie man die Debatte um den Auftritt des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther in der Sendung Markus Lanz nun wahrgenommen hat und auf welcher Seite der unterschiedlichen Interpretationslager man steht (Zensurforderungen wurden/wurden nicht erhoben), eines hat die kollektive Erregung der vergangenen Woche doch gezeigt: Sobald es dieser Tage in Deutschland um Meinungs- und Pressefreiheit geht, kochen die Emotionen schnell mal hoch.
