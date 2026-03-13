Soll es eine Widerspruchslösung bei der Organentnahme geben? - Schubsen und der Zweck, der die Mittel heiligt

Sollte jeder Mensch automatisch als Organspender gelten – solange er nicht widerspricht? Über diese sogenannte Widerspruchslösung wird seit Jahren diskutiert. Zwischen Selbstbestimmung, Solidarität und Lebensrettung prallen juristische, ethische und religiöse Argumente aufeinander.