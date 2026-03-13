Eine Kühlbox für eine Organspende steht in einem Transporter des Deutschen Roten Kreuzes
Eine Kühlbox für eine Organspende steht in einem Transporter des Deutschen Roten Kreuzes / picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Soll es eine Widerspruchslösung bei der Organentnahme geben? Schubsen und der Zweck, der die Mittel heiligt

Sollte jeder Mensch automatisch als Organspender gelten – solange er nicht widerspricht? Über diese sogenannte Widerspruchslösung wird seit Jahren diskutiert. Zwischen Selbstbestimmung, Solidarität und Lebensrettung prallen juristische, ethische und religiöse Argumente aufeinander.

KOLUMNE: DIE SONNTAGSFRAGE am 15. März 2026

Gregor Thüsing

Autoreninfo

Prof. Dr. Gregor Thüsing ist Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit der Universität Bonn. Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen, vielfacher Sachverständiger im Deutschen Bundestag und wurde 2024 in den Deutschen Ethikrat berufen.

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Nächsten Dienstag darf ich den Auftaktimpuls zu einem – sperriges Wort – Parlamentarischen Orientierungsgespräch zur Widerspruchslösung bei Organspenden geben. Abgeordnete des Deutschen Bundestags wollen sich bei Mitgliedern des Deutschen Ethikrats zu den Argumenten informieren, die für und gegen eine Regelung sprechen, nach der im Todesfall grundsätzlich jeder als Organspender gelten würde, der nicht vorher widersprochen hat. Also genau das Gegenteil von der jetzigen Rechtslage: Wer sich nicht zum Organspender erklärt hat, der ist grundsätzlich auch keiner. Ist zu Lebezeiten keine Entscheidung getroffen, können die Angehörigen gefragt werden, ob sie einer Organspende in ihrem mutmaßlichen Sinne zustimmen oder nicht.

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Toni | So., 15. März 2026 - 09:24

Wer sich frühzeitig als Spender registriert hat, sollte bei Eigenbedarf gegenüber Nichtspendern bevorzugt werden. Das du die Spendenbereitschaft deutlich ankurbeln.

IngoFrank | So., 15. März 2026 - 10:02

Nicht aus ethischen oder religiösen Gründen sondern ehr aus kommerziellen Gesichtspunkten.
Die Organe sind in diese Gesellschafft ein „Produkt“ die dem Markt unterliegt und damit der „Bedarf“ den „Preis“ bestimmt was ich grundsätzlich für richtig halte, bis eben auf wenige Ausnahmen zu denen ich die Organspende zähle.
Natürlich ist es entsprechend gesetzlich geregelt, wie und zu welchem Zeitpunkt, Organe entnommen werden müssen. Dennoch begibt man sich auf Gedeih & Verderb in die Hände der „Götter in Weiß“ und ich kann mir als Angehöriger oder Spender nicht die Frage ersparen, ist alles menschenmögliche für mich getan wurden oder stehen dahinter Beziehungen und Geld bei denen, den geholfen werden sollen ?
Und diese Frage kann m M niemand plausibel erklären geschweige beantworten……
Letztlich ist’s eine Systemfrage in der heutigen „Bescheißer- Mentalität“ wo Lug & Trug Staatsräson ist.
Mit besten Gruß aus der Erfurter Republik

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