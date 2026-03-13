- Schubsen und der Zweck, der die Mittel heiligt
Sollte jeder Mensch automatisch als Organspender gelten – solange er nicht widerspricht? Über diese sogenannte Widerspruchslösung wird seit Jahren diskutiert. Zwischen Selbstbestimmung, Solidarität und Lebensrettung prallen juristische, ethische und religiöse Argumente aufeinander.
Nächsten Dienstag darf ich den Auftaktimpuls zu einem – sperriges Wort – Parlamentarischen Orientierungsgespräch zur Widerspruchslösung bei Organspenden geben. Abgeordnete des Deutschen Bundestags wollen sich bei Mitgliedern des Deutschen Ethikrats zu den Argumenten informieren, die für und gegen eine Regelung sprechen, nach der im Todesfall grundsätzlich jeder als Organspender gelten würde, der nicht vorher widersprochen hat. Also genau das Gegenteil von der jetzigen Rechtslage: Wer sich nicht zum Organspender erklärt hat, der ist grundsätzlich auch keiner. Ist zu Lebezeiten keine Entscheidung getroffen, können die Angehörigen gefragt werden, ob sie einer Organspende in ihrem mutmaßlichen Sinne zustimmen oder nicht.
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