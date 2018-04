Herr Wladarsch, Sie sind Vorsitzender des Bundes für Geistesfreiheit in München. Was ist das?

Wir begreifen uns als Vertretung der Konfessionsfreien. Der Bund für Geistesfreiheit existiert seit 1870 und sind den Religionsgemeinschaften – zumindest theoretisch – rechtlich und in allen anderen Belangen gleichgestellt. Wir stehen in der freigeistigen Tradition, die explizit gegründet wurde, um eine Alternative zu den tradierten und gesetzten Religionen zu haben. Das müssen nicht zwingend Atheisten sein, sondern beispielsweise auch Agnostiker oder Unentschlossene. Diesen Menschen wollen wir eine Stimme geben.

Sie kritisieren Markus Söders Gesetzvorstoß, dass im Eingang aller bayerischen Staatsverwaltungen bis zum 1. Juni ein Kreuz hängen soll, scharf in einem Statement. Wieso?

Ach ja, das ist im Prinzip ein Publicity-Stunt. Wir haben bald Landtagswahlen und die CSU zieht jetzt alle Register, um die treue Wählerschaft, die noch an das „C“ im Namen glaubt, an die Wahlurnen zu bringen. Das Thema begleitet uns schon lange. Das hat schon 1995 mit dem Urteil begonnen, ob Kreuze in Schulen und Klassenzimmern hängen dürfen. Damals hat sich Bayern schon auf einen Extraweg begeben. Hier wird eine bestimmte Religion vom Staat bevorzugt. Die jetzige Publicity mit den Kreuzen zielt ebenfalls darauf ab, Wähler von der AfD zurückzuholen oder sogar die AfD rechts zu überholen.

Verstößt Söder gegen das Neutralitätsgesetz?

Im Grundgesetz steht drin, dass sich der Staat aus diesen Dingen herauszuhalten hat. Der Staat tut aber alles – und das nicht nur in Bayern, sondern bundesweit –, um die christlichen Religionen in den Vordergrund zu stellen und zu privilegieren. Unsere Forderung lautet hier Neutralität zu schaffen, gleiches Recht für alle. Das wird hier ganz klar nicht getan. Das hatten wir leider auch noch nie und es wird noch lange dauern, bis das kommt.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat jedoch 2011 erlaubt, dass Kreuze in Klassenzimmern hängen dürfen.

Ich verstehe dieses Urteil von 2011 ehrlich gesagt auch nicht so genau. Denn das Kreuz muss weiterhin abgehängt werden, wenn jemand das explizit wünscht. Aber die Argumentation klingt ähnlich wie bei Markus Söder. Er behauptet, dass das Kreuz kein christliches Symbol ist, sondern eins von kultureller Identität. Das ist für mich absolut nicht nachvollziehbar, das Kruzifix steht ganz klar für das Christentum. Folgt man Söders Argumentation, ist es normal christlich zu sein. Ist das aber wirklich die Identität von Bayern? Oder ist die gesellschaftliche Wirklichkeit eine andere? Hier wird etwas realitätsfernes herbeigeredet.

Wollen Sie gegen den Entschluss vorgehen?

So langsam entsteht ein Gefühl dafür, dass es nicht-religiöse Menschen gibt, die auch nicht mit diesen Symbolen belästigt werden wollen. Jetzt lautet die Frage: Was kann man tun, wenn im Eingangsbereich der Behörde ein Kreuz hängt? Nicht reingehen, sondern den Pass zuhause ausgestellt bekommen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir werden prüfen, was juristisch möglich ist.

Neben dem Kreuz in den Behörden soll es an Schulen ebenfalls ein christlicher-Werte-Unterricht eingeführt werden. Was halten Sie davon?

Das halte ich für noch schlimmer. Bei einem Kreuz kann ich notfalls noch wegschauen. Unterricht bedeutet aber, dass da Menschen einen Nachholbedarf haben. Ich befürchte, dass, wenn es so weitergeht, ich da auch zuzähle und zu einer Art Zwangsunterricht eingeladen werde. Nur weil ich bekennender Atheist bin und offensichtlich nicht richtig verstanden habe, wie das alles zu laufen hat. Wer maßt sich da an, wem beizubringen, was richtig ist? Wenn Herr Söder so weiter macht, ist er nicht mehr weit von Herrn Erdogan in der Türkei entfernt.

Das ist jetzt ein harter Vergleich, den auch Christian Lindner bereits gemacht hat.

Ja, das stimmt. Von dem habe ich den auch. Natürlich sind wir von einem totalitär-religiösen Staat weit entfernt. Aber säkular sind wir auch nicht.

Für welche Werte treten Sie denn ein?

Das was uns als Menschen eint und allen gemeinsam ist. Es lässt sich unter Humanismus zusammenfassen. Wenn es um ein Regelwerk geht, wären das die allgemeinen internationalen Menschenrechte. Aber an sich geht um das Zusammenleben von Menschen und da kommt man auf die goldene Regel: Was du nicht willst was man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Die liegt in ihren verschiedenen Variationen natürlich auch vielen Religionen zugrunde. Das ist die simpelste ethische Regel, die sehr viele Probleme auch vermeiden könnte.

Michael Wladarsch studierte Psychologie und Philosophie in Bochum und Trier, sowie Grafik Design und Visuelle Kommunikation

in Trier, Schwäbisch Gmünd, Paris und London. Er ist Inhaber der Kommunikations- und Grafikdesign Büro 84 GHz - Raum für Gestaltung. Seit 2017 ist Wladarsch 1. Vorsitzender des Bundes für Geistesfreiheit in München.