In den letzten Wochen sind die Aufrufzahlen der drei größten Porno-Seiten im Vereinigten Königreich um fast die Hälfte eingebrochen. Der Grund dafür ist kein plötzlicher Libidoverlust, keine zölibatäre Massenbewegung und auch kein Ausbruch puritanischer Hypermoral – sondern der sogenannte Online Safety Act. Denn wovon deutsche Politiker noch träumen, setzten die Briten aktuell bereits um: Mit durchwachsenen Ergebnissen und nicht ohne Gefahr für die Meinungsfreiheit und persönliche Daten.

Was 2019 unter einer konservativen Regierung mit dem edlen Ziel begann, Kinder vor Pornografie und gefährlichen Inhalten zu schützen, wurde seitdem dutzendfach überarbeitet. Heute droht das Gesetz ausgerechnet für Labour-Premier Keir Starmer zum Desaster zu werden. Die 303 Seiten starke Gesetzesnovelle verpflichtet Plattformen mit potenziell jugendgefährdenden Inhalten zu Altersverifikationen, mit absurd hohen Geldstrafen und möglichen Haftstrafen für Verantwortliche.