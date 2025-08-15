Symbolbild
Social-Media-Verbot für Kinder? Medienkompetenz kann nur in Schulen und Familien vermittelt werden

Cem Özdemir und andere fordern ein Social-Media-Verbot für Kinder. Das würde faktisch die Einführung einer generellen Ausweispflicht im Netz bedeuten. Ein vergleichbares Gesetz in Großbritannien wurde für die Regierung von Keir Starmer zum Desaster.

VON FELIX HUBER am 15. August 2025

Felix Huber studiert Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin.

In den letzten Wochen sind die Aufrufzahlen der drei größten Porno-Seiten im Vereinigten Königreich um fast die Hälfte eingebrochen. Der Grund dafür ist kein plötzlicher Libidoverlust, keine zölibatäre Massenbewegung und auch kein Ausbruch puritanischer Hypermoral – sondern der sogenannte Online Safety Act. Denn wovon deutsche Politiker noch träumen, setzten die Briten aktuell bereits um: Mit durchwachsenen Ergebnissen und nicht ohne Gefahr für die Meinungsfreiheit und persönliche Daten. 

Was 2019 unter einer konservativen Regierung mit dem edlen Ziel begann, Kinder vor Pornografie und gefährlichen Inhalten zu schützen, wurde seitdem dutzendfach überarbeitet. Heute droht das Gesetz ausgerechnet für Labour-Premier Keir Starmer zum Desaster zu werden. Die 303 Seiten starke Gesetzesnovelle verpflichtet Plattformen mit potenziell jugendgefährdenden Inhalten zu Altersverifikationen, mit absurd hohen Geldstrafen und möglichen Haftstrafen für Verantwortliche. 

