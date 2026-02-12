Debatte über TikTok und Co. - Wie ein neuer Jugendschutz ohne Social-Media-Verbot gelingt

Ein neuer Jugendschutz braucht keine Social-Media-Verbote, sondern eine Reichweitenbremse für Minderjährige. Nicht als moralische Zensur, sondern als technische Risikoreduktion. Man muss verhindern, dass Plattformen aus jeder Regung ein Event machen.