Eine Besucherin fotografiert eine Lichtinstallation in Essen
Eine Besucherin fotografiert eine Lichtinstallation in Essen / picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack

Debatte über TikTok und Co. Wie ein neuer Jugendschutz ohne Social-Media-Verbot gelingt

Ein neuer Jugendschutz braucht keine Social-Media-Verbote, sondern eine Reichweitenbremse für Minderjährige. Nicht als moralische Zensur, sondern als technische Risikoreduktion. Man muss verhindern, dass Plattformen aus jeder Regung ein Event machen.

VON FLORIAN HARTLEB am 13. Februar 2026 6 min

Florian Hartleb

Autoreninfo

Dr. Florian Hartleb ist Professor für International Relations an der Modul-Universität Wien sowie Autor des im Herbst 2025 erschienenen Buchs „Teenager-Terroristen. Wie unsere Kinder radikalisiert werden – und wie wir sie schützen können“.

 

So erreichen Sie Florian Hartleb:

Vielleicht ist der Kern des Problems weniger „Technik“ als Maßstab: Social Media verwandelt das, was früher im Nahraum stattfand, in eine Bühne mit unklarer Öffentlichkeit. Jugendliche üben dort Identität – und das ist an sich richtig und notwendig. Nur: Übung braucht einen geschützten Raum. Philosophisch gesprochen: Freiheit ist nicht einfach Abwesenheit von Grenzen, sondern die Möglichkeit, ohne existenzielle Folgen zu lernen.

