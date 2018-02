Slavoj Zizek, Jahrgang 1949, ist einer der bekanntesten Philosophen der Gegenwart. Der in Ljubljana geborene Denker war 1990 in Slowenien Präsidentschaftskandidat. Seit Anfang 2007 ist er International Director des Birkbeck Institute for the Humanities an der University of London. Hegel, Marx und Lacan haben seine Werke maßgeblich beeinflusst. Er bezeichnet sich als eurozentrischen Marxisten.

Die Indirektheit von Lubitsch geht nicht auf ein primitives Spiel zurück, in dem präzise Codes vermitteln, was hinter der veschlossenen Türen geschieht (ein sexueller Akt oder ähnliches). Lubitsch ist sich sehr bewusst, dass ein solches Spiel pervers wäre, weil es das Gesetz der Zensur nur um seine obszönen Kehrseite ergänzen würde, also macht er etwas anderes. Was? Obwohl ich kein Fan der Serie „Sex and the City“ bin, gibt es einen interessanten Punkt in einer der Episoden. Miranda lässt sich mit einem Mann ein, der während des Sex die ganze Zeit dreckig reden will. Und da sie normalerweise lieber schweigt, während sie Liebe macht, bittet der Mann sie, auszusprechen, was für dreckige Dinge in ihrem Kopf auftauchen – egal was, ohne Einschränkung.

Zuerst widersetzt sie sich, aber dann geht auch sie in diesem Spiel auf. Die Dinge laufen gut, der Sex ist intensiv und leidenschaftlich bis… bis sie etwas sagt, das ihren Liebhaber total verstört, und er sich schließlich völlig zurückzieht, was zum Bruch der Beziehung führt. Inmitten ihres Geschwätzes hatte sie nämlich erwähnt, dass sie bemerkt habe, wie er es genieße, wenn sie, während sie Liebe machen, ihren Finger in seinen Hintern steckt. Ohne es zu wissen, hatte sie damit die Ausnahme berührt: Ja, rede über alles, was du willst, über alle schmutzigen Bilder, die in deinem Kopf auftauchen, außer über dieses eine.

schließen x Der flexible Monatspass kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Sie haben Zugriff auf Artikel der Printausgabe seit 01/2017 sowie auf die aktuelle E-Paper-Ausgabe. Abonnenten der Print-Ausgabe erhalten den Monatspass zum reduzierten Preis von 1,90 € pro Monat. E-Paper und Kombi-Abonnenten bekommen einen kostenlose Zugang.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.