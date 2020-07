So erreichen Sie Ralf Hanselle:

Das Gestern hat Schlagkraft. Für manch einen, der sich dieser Tage leicht gelangweilt durch die Bildlawinen und Datenberge seiner sozialen Netzwerkgruppen hindurchwischt, scheint es beileibe sogar mehr „Wumms“ zu haben als all die faden Debatten unserer postcoronalen Gegenwart. Erinnern Sie sich zum Beispiel noch an Martin Kippenberger (oder gilt da die längst kanonisch gewordene Weisheit, dass, wer sich an die 80er Jahre noch erinnert, diese nicht erlebt haben kann)?

Kippenberger jedenfalls hatte 1984 ein Bild gemalt, das bis heute für seinen sperrigen Titel berühmt ist: „Ich kann beim besten Willen kein Hakenkreuz entdecken“ hatte der rheinische Querkopf damals ein unübersichtliches Geflecht aus roten, schwarzen und weißen Linien betitelt. Dieses erinnerte vielleicht eher an Kompositionen Kandinskys, denn an das einst vom NS-Chefideologen Alfred Rosenberg entwickelte Corporate Design der deutschen Hitlerei.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ