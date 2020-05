Zweifellos werden die „Corona-Kinder“ in die Geschichte eingehen – als Generation Corona, Generation Lockdown oder Quarantäne oder mit einer ganz anderen Bezeichnung, die wir heute nicht ahnen können. Ähnlich wie die Baby-Boom-Generation der bald nach dem Zweiten Weltkrieg Geborenen, aus der sich die meisten „Achtundsechziger“ rekrutierten, werden auch die Corona-Kinder in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich sein. Woher ich das weiß? Nennen wir es Intuition, Lebenserfahrung und historisches Wissen.

Jedenfalls bereue ich es sehr, dass ich selbst altersbedingt wohl nur die Anfangsphase im Leben dieser Generation miterleben und beobachten werde können. Das Faszinierendste und gleichzeitig Tröstliche am Menschsein ist die Tatsache, dass die sinnliche Seite des Lebens unter keinen Umständen verloren geht. Noch nie hat es einen Krieg oder eine Krise gegeben, in der keine Kinder zur Welt gekommen wären.

Eine Krise zum Verlieben

In belagerten Städten, unter Beschuss, auf der Flucht, ja sogar in Ghettos und Konzentrationslagern wurden Kinder gezeugt und geboren. So schlimm können die Lebensumstände gar nicht sein, dass sich Menschen nicht ineinander verlieben, und dass sie einander nicht näher kommen. Die Corona-Krise und der daraus resultierende Lockdown haben uns gerade das wieder und im besonderen Maße deutlich gemacht.

Kein noch so perfektes Gerät, kein noch so ausgefeiltes Programm und keine noch so optimale Auflösung auf einem Bildschirm können uns den Geruch eines Menschen ersetzen, auch dann nicht, wenn wir diesen Menschen eigentlich gar nicht riechen können (oder wollen). Keine technisch noch so perfekt in Szene gesetzte Videokonferenz kann auch nur im Ansatz an die Stelle eines persönlichen Gesprächs treten, bei dem die Menschen miteinander einen Kaffee trinken oder miteinander um den Häuserblock spazieren gehen.

Die Abstinenz der kleinen Gesten

Wie haben wir das in Zeiten des Lockdowns doch vermisst: die kleinen Gesten, den Glanz der Augen im Gesicht eines Bekannten, die Falten auf dem Hals der Großmutter, die kleinen Eigentümlichkeiten, Besonderheiten und Nachlässigkeiten, die kein Bildschirm offenbaren wird, die zufällige Berührung, die Haarspitzen einer Frau, die neben uns im überfüllten Vorortezug steht, auf unserer Stirn und unseren Wangen, den Atem eines Unbekannten im Nacken, den Geruchscocktail aus Schweiß, Parfüm und Bodylotion, den wir immer so gehasst haben und umso gieriger einatmen werden, wenn es wieder so weit ist, dass wir das gleichsam bedenkenlos wie gedankenlos tun dürfen!

Kaum eine Lehrerin, kaum ein Lehrer unterrichtet gerne online, und die Einsamkeit und Sehnsucht der meisten Kinder und Jugendlichen nach der Schule wird bleibende Folgen haben. Das weiß ich nur zu gut, erinnere ich mich doch an den langen und traurigen Sommer und Herbst des Jahres 1975, als ich im Rahmen der langen Migration, die ich als Kind und Jugendlicher durchmachen musste, mit meinen Eltern von Wien nach Amsterdam, später nach Den Haag, nach Paris, nach Genf und schließlich nach Israel fuhr.

Corona macht uns moderner und konservativer

Von Ende Juni bis Mitte November besuchte ich keine Schule, traf keine anderen Kinder, hatte keine Freunde. Mein einziger Kontakt waren meine Eltern, die meiste Zeit jedoch war ich allein mit meinen Gedanken. Ich war neun Jahre alt, und als der Herbst näher kam, war mein sehnlichster Wunsch, endlich in eine Schule zu gehen, egal, wo, egal, in welchem Land, egal, ob ich die Sprache um mich herum verstand oder nicht – nur hinaus aus der Einsamkeit und dem Alleinsein, eingesperrt mit den eigenen Ängsten und Dämonen…

Die Corona-Krise macht uns sowohl moderner als auch konservativer, als wir jemals waren. Das Internet und die sozialen Medien, Skype, Zoom und das, was noch kommen wird, Tools für das Home-Office sowie allerlei Entbehrliches erleben einen Entwicklungsschub großen Stils. Bald wird die Welt kommunikationstechnisch, logistisch und industriell eine andere sein als heute.

Die Menschen werden sich nicht bessern

Es wird sich mehr ändern, als manche befürchten, und weniger, als andere erhoffen. Gleichzeitig aber wird es, sobald endlich eine Impfung gegen Covid-19 auf den Markt kommt, eine regelrechte Flucht ins traditionelle, archaische, atavistische, griffige, hautige, singende, schreiende, hauchende, duftende sinnliche Miteinander geben – in den öffentlichen Raum der Piazza, der Fußgängerzone, des Einkaufstempels, der der Plastikstühle vor der Kneipe, des Kinosaals, der Kneipe, des Theaters, der vollen Straßenbahn und des Fußballstadions, der Bibliotheken und Bars, der Parkanlagen und Schwimmbäder.

Nein, wir werden deshalb zu keinen besseren Menschen, wir werden weder freundlicher noch behutsamer oder empathischer miteinander umgehen, als wir es vorher schon getan haben. Misanthropen werden durch Lockdowns zu keinen Menschenfreunden, und Menschenfreunde nicht zu Heiligen.

Das Glück im Kleinen

Wahrscheinlich werden wir, nach allem, was wir erlebt haben, zu Reibeisen und nicht zu Labsal für die Seelen unserer Nächsten. Doch in unserem Inneren wird die Angst nisten, die Angst davor, diese wunderbare, durch nichts zu ersetzende Sinnlichkeit wieder zu verlieren, und das Wissen, was wir wirklich an einander und miteinander haben, wird unser ständiger Begleiter sein.

Wenn wenigstens einige von uns diese Angst und das Wissen dazu bewegt, die bislang oft übersehenen, scheinbar nebensächlichen oder gar albernen Kleinigkeiten unserer Mitmenschen wahrzunehmen, zu achten und zu schätzen, dann haben wir mehr gewonnen als alle Erfindungen zusammen, mit denen wir in den nächsten Monaten und Jahren zwangsbeglückt werden.