Judith Sevinç Basad ist Journalistin und lebt in Berlin. Sie studierte Philosophie und Germanistik und volontierte im Feuilleton der NZZ. Als freie Autorin schrieb sie u.a. für FAZ, NZZ und Welt. Sie bloggt mit dem Autoren-Kollektiv „Salonkolumnisten“.

Das Leben als Single hat Vorteile. Man kann etwa spontan in den Urlaub fahren oder nach dem Kneipen-Abend noch in den Club gehen, ohne sich vor irgendjemanden rechtfertigen zu müssen. Man kann kurzfristig den Job wechseln, die Stadt oder das Land verlassen und unverbindliche Beziehungen eingehen. Man kann Freunden gut zureden, wenn sie in einer Beziehungskrise stecken und sich insgeheim denken: „Zum Glück bleibt mir dieser Stress erspart!“. Kurz: Man kann rund um die Uhr den eigenen Willen, die komplette Freiheit, ausleben.

Aber die Unverbindlichkeit des Single-Lebens geht häufig mit einem Nachteil einher: dem Mangel an Geborgenheit. Im Stern beschrieb vor einigen Jahren eine Singlefrau, wie sie es als angenehm empfand, als bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen Beamte ihren Körper abtasteten. Der Grund: Sie sehnte sich nach Berührungen. „Viele Singles vermissen nicht unbedingt einen Partner. Aber Nähe, mitunter geistige, aber wohl vor allem körperliche. Jemand, der dich festhält, der dich drückt, dir durchs Haar wuschelt, seinen Arm um dich legt. Gesten, die auch unter Freunden üblich sind, und damit auch für Singles erreichbar.“, erzählte sie.

Eingesperrt in einer 30-Quadratmeter-Wohnung

Die zwischenmenschliche Nähe, die Menschen in Beziehungen also täglich von ihren Partnern oder Familien erfahren, ist für Singles nicht selbstverständlich. Das kann zu emotionalen Durststrecken führen, weil Freunde und Affären nicht immer verfügbar sind. Diese Phasen der Einsamkeit gehören zum Single-Leben dazu. Das ist nervig, aber kein Weltuntergang.

Mit der Corona-Krise ist das Single-Leben unerträglich geworden, zumindest aus meiner Perspektive. Ich lebe in einer 30 Quadratmeter-Wohnung in Berlin-Kreuzberg und arbeite als freie Autorin. Das bedeutet: Fast keine kollegialen Kontakte, jeden Tag dasselbe Zimmer und – wenn man die Corona-Beschränkungen genau nimmt – darf ich mich dauerhaft nur mit einer Person treffen. Hand aufs Herz: Das ist nicht machbar, ohne in eine Depression zu verfallen.