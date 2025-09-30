- Der NDR weiß nicht mal mehr, was Meinungsvielfalt überhaupt ist
NDR-Intendant Hendrik Lünenborg spricht von Fehlern in der Affäre um die geschasste konservative Moderatorin Julia Ruhs. Aber auf Nachfrage lässt er verlauten, dass eigentlich alles in Ordnung und nur die Kommunikation dumm gelaufen sei.
Nun machen sich auf einmal mächtige Journalisten Gedanken um die „Meinungsvielfalt“. Nicht ausgeschlossen, dass es noch das Wort des Jahres 2025 wird. Es scheint ein klassischer Fall von „Bogen überspannt“ zu sein. Nachdem man vor allem in den öffentlich-rechtlichen Sendern jahrelang jegliche Kritik an der unüberseh- und hörbaren Linkslastigkeit als fast schon verschwörungstheoretisch abbürstete, hat der Fall der mehr oder weniger rausgeworfenen konservativen Journalistin Julia Ruhs nun offenkundig einen Stein ins Rollen gebracht, der schwer aufzuhalten ist.
Nach öffentlicher Entrüstung, an der sogar Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Anteil hatte, zeigte sich NDR-Intendant Hendrik Lünenborg nun scheinbar selbstkritisch. „Das hätte so, wie es passiert ist, nicht passieren dürfen“, sagte Lünenborg, der erst seit dem 1. September im Amt ist, laut Presseberichten am Freitag bei der Sitzung des NDR-Rundfunkrats in Hamburg. Es seien auf mehreren Ebenen Fehler gemacht worden, so Lünenborg weiter.
