Reaktion auf Affäre um Julia Ruhs Der NDR weiß nicht mal mehr, was Meinungsvielfalt überhaupt ist

NDR-Intendant Hendrik Lünenborg spricht von Fehlern in der Affäre um die geschasste konservative Moderatorin Julia Ruhs. Aber auf Nachfrage lässt er verlauten, dass eigentlich alles in Ordnung und nur die Kommunikation dumm gelaufen sei.

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

Nun machen sich auf einmal mächtige Journalisten Gedanken um die „Meinungsvielfalt“. Nicht ausgeschlossen, dass es noch das Wort des Jahres 2025 wird. Es scheint ein klassischer Fall von „Bogen überspannt“ zu sein. Nachdem man vor allem in den öffentlich-rechtlichen Sendern jahrelang jegliche Kritik an der unüberseh- und hörbaren Linkslastigkeit als fast schon verschwörungstheoretisch abbürstete, hat der Fall der mehr oder weniger rausgeworfenen konservativen Journalistin Julia Ruhs nun offenkundig einen Stein ins Rollen gebracht, der schwer aufzuhalten ist.

Nach öffentlicher Entrüstung, an der sogar Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Anteil hatte, zeigte sich NDR-Intendant Hendrik Lünenborg nun scheinbar selbstkritisch. „Das hätte so, wie es passiert ist, nicht passieren dürfen“, sagte Lünenborg, der erst seit dem 1. September im Amt ist, laut Presseberichten am Freitag bei der Sitzung des NDR-Rundfunkrats in Hamburg. Es seien auf mehreren Ebenen Fehler gemacht worden, so Lünenborg weiter.

Heidemarie Heim | Di., 30. September 2025 - 18:43

Mein Gott! Was für ein armseliges Geschwurbel der Verantwortlichen und Abwälzen auf untere Chargen. Wo doch jeder der dort tätigen Vollpfosten weiß, dass sie sich gewaltig ins eigene Knie geschossen haben, und einzig Reue darüber empfinden, dass sich nicht nur der gemeine Zuschauer empörte, was diesen sowieso gepflegt am Hintern des Propheten vorbei geht, sondern das dieses Mal der ein oder andere Politiker und mögliche Mitentscheider was die Gebühren betrifft, den Bogen als überspannt und auch ihre eigene Glaubwürdigkeit als gefährdet ansahen. Womit sie mit Sicht auf ihre politische Konkurrenz, welche die ganzen Saftläden und seit Jahrzehnten unterhaltene politisch-mediale Vetternwirtschaft beseitigen bzw. auf ein Mindestmaß zurechtstutzen wollen, vollkommen recht haben könnten! Der ein oder andere Politikerinstinkt scheint in Teilen doch noch ab und an zu funktionieren;) "Danke für das Gespräch!" MfG

IngoFrank | Di., 30. September 2025 - 19:15

Woher denn auch nach einem Jahrzehnt „alternatvloser Politik“ von Merkel und danach anschließend von O. Scholz …….Es is doch nicht nur die Meinungsvielfalt von den vorherig genannten Kanzlern zu Grabe getragen wurden, sondern die in einer Demokratie üblich, öffentlich geführten Debatten, um die besten Lösungen für die Volks- Mehrheit.
Das die etablierten Oppositionsparteien, außer der AfD, ins gleiche Horn stießen wir die Regierungskoalitionen , sei nebenbei angemerkt.
Die Quittung für diese seit mindestens 2015 durchgesetzte verfehlte grün linke Politik unter Merkel UND Scholz, ist jede Woche an den Zahlen der Demoskopen ablesbar.
Das Ende der Fahnenstange für die AfD ….., ist dabei noch längst nicht erreicht ……
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik

