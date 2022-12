Die „besseren Kreise“ lassen es auch wieder krachen, wenn auch etwas distinguierter. Aufwendige Silvester-Galas , spezielle Silvester-Menüs in noblen Restaurants und die Silvester- bzw. Neujahrskonzerte in den großen Kulturtempeln sind vielerorts schon lange ausgebucht. Sehr beliebt dabei nach wie vor die 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Das gilt aber auch für die Billigvarianten, wie die Silvester-Party am Brandenburger Tor mit ihrem traditionellen Großaufgebot an B- und C-Promis auf der Bühne, die den Zenit ihrer Karriere bereits deutlich überschritten haben.