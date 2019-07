Den Witz hat Sigmund Freud erzählt. Natürlich im Rahmen einer Analyse – von Witzen, nicht von Personen. Sein Text „Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten“ ist wirklich komisch, auch deshalb, weil Freud einen Witz nach dem anderen reißt und dabei so vorgeht, als würde der Leser, von wissenschaftlichem Interesse getrieben, nicht lachen. So wie Freud, wenn er über Sexualität schreibt, so vorgeht, als würden dem Leser des angehenden 20. Jahrhunderts Begriffe wie „anal-sadistische Phase“, „inzestuöse Objektwahl“ oder „polymorph perverse Anlagen“ keine Schweißperlen auf die Stirn treiben. Wir denken an Freud ja meist als den weißbärtigen Herrn, dessen Foto noch heute überall rumhängt und von dem aus er so streng auf uns herabschaut, als wäre er das Über-Ich persönlich. Wir erinnern uns eher selten daran, dass er Humor hatte.