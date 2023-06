„Hey Louis Klamroth, Du wurdest heute um 6h in einem Flieger nach Berlin gesehen. 2,5 Millionen Tonnen Treibhausgase werden d. Inlandsflüge verursacht - uncool! Mit dem Zug wärst du noch vor dem Lunch mit Luisa Neubauer in Berlin. Klingt #hartaberfair bei den Forderungen von #FFF“, . Dazu ein Foto Klamroths, wie er im Zwischengang eines Flugzeugs steht.

Der Inlandsflug des „Hart aber fair“-Moderators ist einer von zwei Skandalen, die eigentlich gar keine sind und dennoch das Netz – respektive jenen Teil des Netzes, der mehr oder weniger meine vermeintliche Bubble ist – derzeit in inquisitionskollektivistische Hochstimmung versetzt. Der andere „Skandal“ hat mit einem verunglückten Spruch in der Sendung am Montag zu tun, mit dem, so der Vorwurf, Klamroth eine Diskussion über Sexismus durch Migranten abwürgen wollte. Dazu gleich mehr.

Und weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk in liberal-konservativen Kreisen und mittlerweile wegen seiner transaffirmativen Berichterstattung auch in klassisch feministischen Kreisen eher unbeliebt und Klamroth auch noch der Gspusi, wie man in Bayern sagt, der Klimaaktivistin Luisa Neubauer ist, erlebt der Mann jetzt einen veritablen Shitstorm, der am Montagabend begonnen hat und immer noch ordentlich pfeift.

Männer mit patriarchalem Kulturhintergrund

Am Montag wurde bei „Hart aber fair“ anlässlich der Anschuldigungen gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann über Sexismus, sexuelle Übergriffe, toxische Männlichkeit und das angebliche Patriarchat – ja, „angeblich“, bitte nicht gleich shitstormen – gesprochen und alles irgendwie zusammengeschmissen, wie man das von den einschlägigen MeToo-Debatten bereits kennt. Vermengt wurden Abhängigkeitsverhältnisse mit Machtmissbrauch mit sexuellen Übergriffen mit einvernehmlichem Sex, der aber irgendwie trotzdem unmoralisch sein soll, wenn er unter einer Bühne stattfindet, mit echten Bedrohungen und diffusen Unsicherheitsgefühlen. Zu Gast war unter anderem eine CDU-Kommunalpolitikerin namens Lisa Schäfer, die erzählte:

„Ich muss sagen, ich wurde zum Glück noch nie körperlich belästigt. Was ich dennoch als unangenehm empfinde, ist, dass wenn ich durch Brennpunkt-Straßen in größeren Städten laufe und mir junge Männer, deren Sprache ich teilweise nicht mal verstehe, Sprüche hinterherrufen. Da entsteht schon ein Gefühl der Unsicherheit.“

Statt aber die Diskussion über das Frauenbild von Männern mit patriarchalem Kulturhintergrund aufzunehmen, ließ sich Klamroth zu dem ohne Zweifel dämlichen Spruch „Sprechen Sie kein Englisch?“ hinreißen; wohlwissend, dass Schäfer nicht über Briten, Amerikaner und Kanadier redete, sondern über Männer, die sich eher dem zuordnen lassen, was man hierzulande als „muslimischen Kulturkreis“ bezeichnet.

Der alte Wiesn-Whataboutismus

Noch eine Portion dämlicher war eigentlich der prompt erfolgte Einwand von Stefanie Lohaus, Journalistin unter anderem beim woke-feministischen Missy Magazine und Projektleitern von „Gemeinsam gegen Sexismus“, die meinte: „Ich lebe in Berlin-Neukölln, mir geht’s so auf dem Oktoberfest.“ Tatsächlich kommt dieser, sagen wir, Wiesn-Whataboutismus häufiger, wenn man die Debatte lieber wegschieben will von dem unangenehmen Thema Integrationsdefizite (was ja überhaupt nicht heißt, dass es nicht auch genügend deutsche Männer gibt, die sich wie Neandertaler aufführen).

Zweifellos kommt es auch beim größten Volksfest der Welt zu sexuellen Übergriffen und Belästigungen. Wenn man diese allerdings ins Verhältnis zu den sechs Millionen Besuchern setzt – mal abgesehen davon, dass München sonst die sicherste Großstadt Deutschlands ist, während nur Frankfurt am Main unsicherer ist als Berlin, gemessen an den Einwohnern – braucht sich auf der Wiesn keine Frau, statistisch betrachtet, per se unsicher bis bedroht fühlen.

Und wer schon mal dabei war, wenn sich eine Handvoll Wiesn-Besucher irgendeinen Flegel ordentlich zur Brust nehmen, die Security schnell da ist und selbigen aus dem Zelt wirft, weiß auch, dass die Atmosphäre in den Zelten eher die ist, dass die Besucher erstens gemeinsam feiern und zweitens auch gegenseitig ein bisschen auf sich aufpassen. Das ändert aber, um zurück zu Klamroth zu kommen, nichts daran, dass nicht Lohaus in der Kritik steht, weil sie ihre diffusen Ängste vor dem Oktoberfest derart präsentierte, als handelte es sich bei der Wiesn in der Realität um ein bayerisches Sodom und Gomorrah, sondern Klamroth wegen einer dämlichen Nachfrage – und eines stinknormalen Inlandsflugs.

Klamroth ist kein Klimaaktivist

Ich jedenfalls weiß nicht, ob Klamroth eine aufkommende Debatte an dieser Stelle tatsächlich abwürgen wollte, wie ihm nun vorgeworfen wird, oder ob er einfach einen intellektuellen Aussetzer hatte, was bei einer Talkshow-Moderation – die man ja nicht permanent vom Teleprompter abliest – schon mal passieren kann. So oder so steht sein Spruch aber in keinem Verhältnis zu den Reaktionen darauf eines aufgebrachten Twitter-Mobs, der es ganz schön an Respekt mangeln lässt, während er Klamroth wiederum anbrüllt, er habe es an Respekt gegenüber Schäfer und ihrer legitimen Anmerkung mangeln lassen.



Geradezu infantil aber ist der Vorwurf der Heuchelei, weil Klamroth tut, was tausende Bundesbürger jeden Tag tun: in ein Flugzeug steigen. Dass er der Lebensgefährte von Luisa Neubauer ist, tut da übrigens schlicht nichts zur Sache. Denn erstens ist Klamroth kein Klimaaktivist, weshalb man eine gewisse Fallhöhe Klamroths bei einem Inlandsflug auch über den Umweg Neubauer konstruieren muss. Und zweitens gibt es in der realen Welt unzählige Paare, die politisch nicht immer einer Meinung sind und vielleicht dieselben Abwägungen treffen, aber zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Anders formuliert: Nimmt Neubauer einen Inlandsflug, würde ich das auch kritisieren. Nimmt ihr Lebensgefährte einen, ist das seine Privatsache.

Wie eingangs zitiert, findet das ein CDUler aus Mönchengladbach und mit ihm jetzt auch zahlreiche Freunde der digitalen Gehässigkeit „uncool“. Uncool finde ich wiederum, dass man Menschen heimlich fotografiert und das Bild als Anklagegrundlage ohne die ausdrückliche Einwilligung dieser Person – Freunde der Sonne, es gibt immer noch ein Recht am eigenen Bild – ins Internet stellt. Das war schon während Corona uncool, als selbsternannte Lebensbewahrer meinten, es sei legitim, Fotos von Leuten im Zug zu machen, deren Maske nicht richtig sitzt. Und es ist auch bei Klamroth uncool, weil das Privatstasi-Prinzip schlicht dasselbe ist.

Wer es falsch findet, Leuten wegen angeblicher Verstöße gegen Spielregeln, die irgendwer erfunden hat, an den Pranger zu stellen, dem sollten auch bei Klamroth – öffentlich-rechtlicher Rundfunk hin oder her – jedenfalls nicht die eigenen Maßstäbe verrutschen, was begründete und konstruierte Empörung betrifft. Da geht es auch nicht um links oder rechts, woke oder nicht-woke, Mann oder Frau, sondern um so ein paar Grundregeln des Respekts und des Anstands. Denn opportune Gehässigkeit mag zwar Likes in den sozialen Medien bringen, spricht aber nicht gerade für die intellektuellen Fähigkeiten des Senders.

Wenn Kritik zum Spießrutenlauf wird

Ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat in Teilen tatsächlich ein Gesinnungsproblem – was nicht zuletzt die groteske Skandalwahl (hier ist der Begriff tatsächlich angebracht) der neuen RBB-Intendantin Ulrike Demmer zeigt, die zuletzt stellvertretende Regierungssprecherin Angela Merkels war.

Naheliegend, dass Louis Klamroth deshalb einigen Leuten nun als willkommene Projektionsfläche für ihre berechtigte Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerade recht kommt (weil links und mit einer Klimaaktivistin liiert). Aber zielführend ist das sicherlich nicht, wenn man sich dafür derselben Böhmermann-Volksverpetzer-Blockwart-Mechanismen bedient, die man beim politischen Gegner völlig zu recht kritisiert: Mücken zu Elefanten zu machen und anklagenswerte Verstöße zu konstruieren, wo gar keine oder, sagen wir, kaum welche sind.

Wissen Sie, ich hatte gerade erst ein sehr eingängiges Gespräch mit der Kabarettistin Monika Gruber, der allerlei Hass entgegenschlägt, weil sie öffentlich sagt, was sie denkt. Und klar ist, dass es, pardon für den Ausdruck, leider immer richtig beschissen ist für den Empfänger, wenn sich Leute im Internet zusammenrotten, um einer Einzelperson unverhältnismäßig die Hölle heiß zu machen; ob die nun Gruber oder Klamroth heißt.

Daher finde ich es auch keine gute Sache, wenn Kritik – gerechtfertigt oder nicht – zum Spießrutenlauf für den Kritisierten mutiert, weil einige Leute meinen, der Zeitpunkt sei günstig, um es ihm oder ihr mal so richtig zu zeigen. Womöglich sogar, um ein Exempel zu statuieren an jemandem, der stellvertretend für etwas anderes stehen soll. Außerdem geht es niemanden etwas an, wen die Privatperson Klamroth liebt oder welches Verkehrsmittel sie nutzt. Einen dämlichen Spruch des Moderators Klamroth kritisieren: einverstanden. Aber deshalb in Geschrei auszubrechen, ist nicht liberal, sondern hysterisch. Will sagen: Ist gut jetzt.