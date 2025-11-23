- Kampfzone Körper
Immer häufiger wird über sexualisierte Gewalt in Kriegen berichtet. Während die Zahl der Übergriffe steigt und Täter oft straflos bleiben, kämpfen die Betroffenen zumeist allein mit ihren Traumata und finden viel zu selten Schutz, Hilfe und Gehör.
Er hatte sich ihrer bemächtigt. Wieder und immer wieder. Lange wurde Eva H. von ihrem Vater missbraucht. „Der war US-Soldat“, berichtet die 27-Jährige aus Hessen: „Zweimal war er im Krieg. Mehrmals hat er erzählt, dass es normal war, dabei Frauen und Kinder zu vergewaltigen.“ Bis heute leidet Eva H. unter dem, was ihr in der Familie widerfuhr. Aktuell macht sie eine Traumatherapie, um das Geschehene zu verarbeiten.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.