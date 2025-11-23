Sexualisierte Gewalt in Kriegen - Kampfzone Körper

Immer häufiger wird über sexualisierte Gewalt in Kriegen berichtet. Während die Zahl der Übergriffe steigt und Täter oft straflos bleiben, kämpfen die Betroffenen zumeist allein mit ihren Traumata und finden viel zu selten Schutz, Hilfe und Gehör.