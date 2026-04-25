Sexismusvorwurf gegen Denis Scheck - Keine Rücksicht auf Mimosen

Der Literaturkritiker Denis Scheck hat in „Druckfrisch“ die neuen Bücher von Sophie Passmann und Ildikó von Kürthy polemisch kritisiert. Umgehend wurde ihm Sexismus vorgeworfen. So ein Unsinn! Wenn du nicht kritisiert werden willst, dann schreibe keine Bücher.