- Keine Rücksicht auf Mimosen
Der Literaturkritiker Denis Scheck hat in „Druckfrisch“ die neuen Bücher von Sophie Passmann und Ildikó von Kürthy polemisch kritisiert. Umgehend wurde ihm Sexismus vorgeworfen. So ein Unsinn! Wenn du nicht kritisiert werden willst, dann schreibe keine Bücher.
Im Grunde ist der Kritiker ein Anachronismus. In einer Gesellschaft der Übersensiblen, Empfindlichen und Achtsamen ist schon die Idee, etwas zu kritisieren, was andere geschaffen haben, ein Sakrileg. Denn den Betulichen und Feinfühligen gilt Kritik als Ausdruck von Geringschätzung – und somit als menschenverachtend und diskriminierend. Konsequenterweise hat sich in den Köpfen nicht weniger Zeitgenossen daher die Idee festgesetzt, es gäbe so etwas wie das Recht, vor Kritik geschützt zu sein.
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