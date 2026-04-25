Denis Scheck
Denis Scheck kloppt von Kürthys Buch in die Tonne / Screenshot ARD

Sexismusvorwurf gegen Denis Scheck Keine Rücksicht auf Mimosen

Der Literaturkritiker Denis Scheck hat in „Druckfrisch“ die neuen Bücher von Sophie Passmann und Ildikó von Kürthy polemisch kritisiert. Umgehend wurde ihm Sexismus vorgeworfen. So ein Unsinn! Wenn du nicht kritisiert werden willst, dann schreibe keine Bücher.

KOLUMNE: GRAUZONE am 25. April 2026

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Zuletzt erschien von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

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Im Grunde ist der Kritiker ein Anachronismus. In einer Gesellschaft der Übersensiblen, Empfindlichen und Achtsamen ist schon die Idee, etwas zu kritisieren, was andere geschaffen haben, ein Sakrileg. Denn den Betulichen und Feinfühligen gilt Kritik als Ausdruck von Geringschätzung – und somit als menschenverachtend und diskriminierend. Konsequenterweise hat sich in den Köpfen nicht weniger Zeitgenossen daher die Idee festgesetzt, es gäbe so etwas wie das Recht, vor Kritik geschützt zu sein.

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Jens Böhme | Sa., 25. April 2026 - 11:39

2008 lehnte Reich-Ranicki live und in Farbe den Deutschen Fernsehpreis für sein Kritiker-Lebenswerk incl. "Literarisches Quartett" mit der Begründung „Blödsinn, den wir hier heute Abend zu sehen bekommen haben“ ab. Auch im hohen Alter liess er sich als Kritiker nicht totloben.

Peter William | Sa., 25. April 2026 - 11:48

Es scheint mir eher das die Kritiker, wenn sie ein Buch vereißen und damit eine potentielle Leserschaft davon abschrecken eben dieses zu kaufen und zu lesen Hochachtung und Bewunderung für eben diese Tat erwarten.

Offensichtlich kommen sie nicht klar damit wenn sie Werke in die Mülltonne schieben sich den Zorn der Autoren und Verlage zuziehen oder aber, da ich sie nicht kenne, haben keinerlei Problem damit.

Es ist diese vollkommen verblödete Gesellschaft die mit dem Streit der Diven (m/w) nicht klarkommt und lieber wochenlang einen dahinsichenden Wal zu "retten" versucht anstatt ihm seinen unausweichlichen Schicksal ein Schritt näher zu bringen.

Markus Michaelis | Sa., 25. April 2026 - 11:59

Ich denke, jede Gesellschaft hat ihren Stil und der ist weitgehend frei setzbar. Ob man die Mülltonne für die ungeliebten Bücher als lustig zugespitzt oder unangemessen im Ton andere abwertend empfindet, ist Verabredungssache bzw. eine gegenseitiges Umgehen-Lernen mit bestimmten Formen. Kann ok sein, oder auch nicht.

Was glaube ich zu weiterem Frust führen wird, ist die Erwartung, dass Scheck und die Mülltonne in einem absoluten Sinne falsch wären, und dagegen die besseren, gegenseitig aufmerksamen Menschen stünden. Aus meiner Sicht sind die Menschen und die Dinge allgemein zu gegensätzlich vielfältig, Sichtweisen zu komplex ineinander und gegeneinander mal verschachtelt, mal so getrennt, dass man sich nicht versteht, dass immer wieder der Frust über ungerechte Ablehnung, Unverstandensein, fehlende Würdigung aufkommen wird. Wenn Scheck weg wäre, dann kommt der Frust eben zwischen Passmann und von Kürthy oder zwischen sonstwelchen Menschen oder Gruppen auf.

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