Der Flughafen von Chisinau ist ein funktionales Schmuckstück, klein, sauber, am Rand der Metropole. Der Weg ins Zentrum führt über löchrige Straßen, vorbei an verfallenden Häusern. Klein sind auch die Autos. Nichts scheint weiter entfernt als Rom. Doch man spricht Rumänisch, und „der Römer Wall in unserem Land“ (Costin) ist Geschichte. Rund 800 000 Menschen leben in Chisinau, ein Fünftel der Gesamtbevölkerung. Universität, Oper, Theater, Philharmonie gibt es nur hier. Puschkin lebte in Chisinau, Mannheim ist Partnerstadt, Europa und Russland sind die Vektoren der Sehnsucht. Am Straßenrand verkauft ein Mütterchen acht Gläser mit Gurken, adrett aufgereiht. Sie buhlt nicht um Kunden. Bettler sah ich keine. Moldawien ist arm, doch es hat seinen Stolz. Und seinen Wein.