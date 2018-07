Artikel teilen:













Serie: Urlaub extrem - Angeln auf Poel

Waren Sie schon mal auf Poel? Das ist eine Insel in der Wismarer Bucht in der Ostsee. Dabei ist sie eigentlich gar keine richtige Insel. Wer keinen Sonnenuntergang auf Ibiza mehr ertragen will, dafür aber gebratenen Dorsch, Aal und Zander, muss hier her