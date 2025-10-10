Selbstwidersprüche in einer zerberstenden Welt - Die vier Krankheiten Europas

Während Russland alles tut, um die europäischen Staaten zu verunsichern, der überwunden geglaubte Antisemitismus sein Comeback hat und Amerika eigene erratische Wege geht, findet Europa nur unter Schwierigkeiten zu sich selbst.