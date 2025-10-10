La Malais
Enge Gasse im Pariser Stadtteil Le Marais / Matthias Tödt

Selbstwidersprüche in einer zerberstenden Welt Die vier Krankheiten Europas

Während Russland alles tut, um die europäischen Staaten zu verunsichern, der überwunden geglaubte Antisemitismus sein Comeback hat und Amerika eigene erratische Wege geht, findet Europa nur unter Schwierigkeiten zu sich selbst.

VON DOMINIK PIETZCKER am 12. Oktober 2025 7 min

Autoreninfo

Dr. phil. Dominik Pietzcker studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik. Von 1996 bis 2011 in leitender Funktion in der Kommunikationsbranche tätig, u.a. für die Europäische Kommission, diverse Bundesministerien und das Bundespräsidialamt. Seit 2012 Professur für Kommunikation an der Macromedia University of Applied Sciences, Hamburg. Er ist Visiting Scholar der Fudan University, Shanghai. Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt „Was ist Schönheit? Eine kurze Geschichte der Ästhetik“ (Herder Verlag).

So erreichen Sie Dominik Pietzcker:

Wer schon einen ordentlichen Schnupfen hat, sollte sich nicht noch obendrein den Unterarm brechen, eine Gehirnerschütterung erleiden oder sich einer Zahnwurzelbehandlung unterziehen. Die Vielzahl der europäischen Malaisen ist am Ende eine zu viel. Die Polykrise ist deswegen eine so bedrohliche, weil jede Gegenmaßnahme, ob sinnvoll oder nicht, sofort auf politischen oder zivilgesellschaftlichen Widerstand trifft und im Ansatz stecken bleibt. Die Logik der pluralistischen Gesellschaft stößt an ihre Grenze, wenn schmerzhaft notwendige Veränderungen und Reformen verwässert, abgewürgt oder erst gar nicht thematisiert werden. Auf diese Weise werden Handlungsspielräume verengt und mögliche Kurswechsel auf eine unbestimmte Zukunft vertagt.

In Deutschland hat man sich parteiübergreifend auf eine recht simple Methode zur Überwindung von Problemen verständigt. Akute Krisen und politische Herausforderungen werden mit Geld zugeschüttet, überzuckert und dadurch unsichtbar gemacht. Staatsschulden wachsen in astronomische Höhen. Bloß nicht von den alten, vertrauten Pfaden abweichen! Doch mit der Unsumme milliardenschwerer Neuschulden wird lediglich der Aufschub kommender Einschnitte finanziert. Systemische Fehlstellungen und soziale Dysbalancen werden therapeutisch, aber eben nicht strukturell angegangen.

