Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

Merken Sie sich den 18. März des Jahres 2025. Aus historischem Interesse. Um ihren Kindern und Enkeln zu erklären, wann Deutschland die letzte Chance verpasst hat, doch noch die Kurve zu kriegen. Und natürlich, um sich bei späteren Wahlen an die größten Wahlbetrüger der bundesrepublikanischen Geschichte zu erinnern. Es gibt Dinge, die darf man als mündiger Bürger niemals vergessen.

Zum Beispiel wie die CDU nicht nur im Wahlkampf, sondern auch über die vergangenen Jahre wortreich die Schuldenbremse verteidigte, um sie dann – nach der Wahl – innerhalb weniger Tage ad acta zu legen. Oder wie man eben mal Schulden in der Höhe von etwa einer Billion Euro beschließt. Was auch insofern interessant ist, als die Staatsschulden der Bundesrepublik sich derzeit auf 2,5 Billionen summieren.

Versprochen – und nicht gehalten

Für zukünftige Generationen dürfte auch spannend sein, welch gewaltigen Zinszahlungen in Zukunft auf sie zukommen. Zusammen mit den Zinsen auf Altschulden könnte sich das leicht auf Zinszahlungen von 70 Milliarden per annum addieren – also etwa 12 Prozent des derzeitigen Bundeshaushaltes. Tilgungsraten noch gar nicht mitgerechnet. Das bedeutet zugleich: Ein nicht unerheblicher Teil der neuen Schulden wird für Zinszahlungen draufgehen. Großartig.

Aber auch Menschen mit einem Faible für Parteigeschichte sollten sich den vergangenen Montag merken. Denn ob die CDU diese Operation unbeschadet überstehen wird, ist fraglich. Vermutlich gehen Merz und seine Berater davon aus, dass die Wähler der Union den Wortbruch letztlich vergessen oder gar verzeihen werden. Schließlich hat man in den letzten Jahrzehnten viele Dinge versprochen – und nicht gehalten.

Zustimmung auf Bewährung

Doch die Zeiten haben sich geändert. Die Parteilandschaft ist eine andere. Die sozialen Medien haben die politische Kommunikation revolutioniert. Eben mal versprechen, die deutsche Einheit ohne Steuererhöhungen zu finanzieren, aber dann einen Solidaritätszuschlag erheben (sprachlich war man schon immer kreativ) – das ging in den 1990er Jahren. Doch dreißig Jahre später kann so ein Manöver zum Verhängnis werden.

Denn auch das Grundvertrauen in die Politik, auf das ein Helmut Kohl noch bauen konnte, hat stark abgenommen. Die Bürger sind misstrauischer und skeptischer. Besonders verhängnisvoll ist in diesem Zusammenhang, dass die Union mit ihrem verlogenen Vorgehen das Restvertrauen jener zunehmend kleinen Gruppe von Bürgern erschüttert, die ihr brav die Stange hielten.

Nicht wenige Wähler der Union haben ihr Kreuzchen bei den Christdemokarten mit Vorbehalt gemacht – gleichsam auf Bewährung. Genau diese Gruppe hat die Union schon vier Wochen nach der Wahl frustriert. Die AfD kann sich schon jetzt die Hände reiben. Die letzten Wochen waren ein Traum in Blau.

Es ist zum fremdschämen

Von ihrer Gründung an war die Union eine professionell geführte Machtmaschine. Das war nicht immer sympathisch, aber berechenbar. Doch diese Professionalität ist der Partei abhandengekommen. Man agiert wie eine Laientruppe, die erstmals in den Bundestag gewählt wurde. Noch nie hat eine Unionsführung ein so klägliches Bild abgegeben. Es ist zum fremdschämen.

Im Grunde wäre es der Union zu wünschen, dass die SPD sich nun eines Besseren besinnt, die Koalition kaltschnäuzig scheitern lässt, um bei Neuwahlen eine linke Mehrheit zu zimmern. Dank der mit Hilfe der nützlichen Idioten von der Union abgeräumten Schuldenbremse könnte dann eine Linksregierung soziale Wohltaten in nie geahntem Ausmaß verteilen. Dass die Union sich überhaupt in eine solche potentielle strategische Falle manövrieren ließ, spricht Bände.

Abgerundet wird das alles dadurch, dass man sich von den Grünen vollkommen unnötiger Weise die Zweckbindung von 100 Milliarden des „Sondervermögens“ für mehr Klimaneutralität ins Grundgesetz schreiben ließ. Angesichts der unübersehbaren Folgen bei ideologisch entsprechend ausgerichteten Richtern macht das alles einfach nur noch fassungslos

Ist das nun Dilettantismus und absolutes Unvermögen, wie die einen Glauben? Oder die eiskalte Professionalität von Lügnern und machtgeilen Heulern? Und: Was wäre schlimmer? So oder so: Wir verfolgen soeben das Ende einer ehemals großen Volkspartei.