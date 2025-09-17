Selbstdiagnosen psychischer Störungen - Ansteckungsrisiko Social Media

Immer mehr junge Menschen identifizieren sich mit Labels wie ADHS, Autismus oder Genderdysphorie – oft auf Basis von Social-Media-Videos. Experten warnen vor Fehldiagnosen, Selbststigmatisierung und einem problematischen Umgang mit psychischen Belastungen.