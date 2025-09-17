Mädchen mit Smartphone
Jugendliche, die sich isoliert fühlen, sind für den Mental-Health-Hype anfällig / picture alliance / photothek.de | Kira Hofmann

Selbstdiagnosen psychischer Störungen Ansteckungsrisiko Social Media

Immer mehr junge Menschen identifizieren sich mit Labels wie ADHS, Autismus oder Genderdysphorie – oft auf Basis von Social-Media-Videos. Experten warnen vor Fehldiagnosen, Selbststigmatisierung und einem problematischen Umgang mit psychischen Belastungen.

VON CHRISTINE ZINNER am 20. September 2025 5 min

Autoreninfo

Christine Zinner studierte Sozialwissenschaften und Literaturwissenschaft und ist freie Journalistin.

So erreichen Sie Christine Zinner:

Sind Sie empfindlich gegenüber Zurückweisungen, perfektionistisch, ein Overachiever? Leiden Sie unter Stimmungsschwankungen, Schlafproblemen, innerer Unruhe, geringem Selbstwertgefühl, Erschöpfung oder Überforderung? Dann haben Sie vielleicht ADHS – zumindest, wenn Sie bestimmten TikTok-Videos glauben. Doch Vorsicht: Manche der Symptome könnten laut anderen Clips auch auf eine bipolare Störung hinweisen.

Viele Social-Media-Kanäle verleiten zu Selbstdiagnosen. Mit grellen, eingängigen Bildern und Videos klären Influencer scheinbar über mentale Gesundheit auf. ADHS, Trauma, bipolare Persönlichkeitsstörung, Autismus, etc. Typische Videos tragen Titel wie „5 signs you have …“  und zählen oft doch nur normale menschliche Emotionen und Verhaltensweisen auf.

