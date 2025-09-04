Ganz im Sinne des „Selbstbestimmungsgesetzes“ - Marla Svenja Liebich ist eine Frau, weil die Ampelkoalition das so wollte

Hat Marla Svenja Liebich das „Selbstbestimmungsgesetz“ missbraucht? Die klare Antwort lautet: nein. Denn alles, was zählt, ist der Sprechakt an sich. Das Motiv dahinter spielt beim Gesetz keine Rolle. So haben es SPD, Grüne und FDP unbedingt gewollt – und auch beschlossen.