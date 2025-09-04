Liebich
Die Person, die sich Marla Svenja Liebich nennt / picture alliance/dpa | Sebastian Willnow

Ganz im Sinne des „Selbstbestimmungsgesetzes“ Marla Svenja Liebich ist eine Frau, weil die Ampelkoalition das so wollte

Hat Marla Svenja Liebich das „Selbstbestimmungsgesetz“ missbraucht? Die klare Antwort lautet: nein. Denn alles, was zählt, ist der Sprechakt an sich. Das Motiv dahinter spielt beim Gesetz keine Rolle. So haben es SPD, Grüne und FDP unbedingt gewollt – und auch beschlossen.

VON BEN KRISCHKE am 4. September 2025 5 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

So erreichen Sie Ben Krischke:

„Transfrauen sind Frauen, und deswegen sehe ich da jetzt keinen weiteren Erörterungsbedarf“, lautet ein bekanntes Zitat der ehemaligen Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Geäußert hat sie es am 30. Juni 2022, während der Vorstellung des sogenannten „Selbstbestimmungsgesetzes“. Die Frage, die diesem Satz vorausgegangen war, bezog sich auf die Sorgen von Frauen, dass künftig Männer, die von sich behaupten, Frauen zu sein, in Schutzräume für Frauen vordringen könnten.

Ausgerechnet die Familienministerin einer angeblich feministischen Partei, der Grünen, wischte diese Bedenken damals nonchalant beiseite. Scheißegal, dachten sich Paus und FDP-Justizminister Marco Buschmann, der ebenfalls am Gesetz beteiligt war, und ignorierten alle kritischen Stimmen, sogar die von Kinder- und Jugendpsychologen oder Evolutionsbiologen. Letztere glaubten bis dahin, man könne in der Politik über vieles verhandeln, aber doch bitte nicht über biologische Tatsachen. So kann man sich irren. 

