Seenotrettung

Wer dreimal lügt, dem glaubt man nicht. So sprach einst der Volksmund. Leider ist das heute nicht mehr so einfach. Lügenpresse, Fake-News und Bullshit grassieren und werden heftig beklagt. Es ist aber nicht immer klar, was damit eigentlich gemeint ist. Gibt es so viele Fake-News, wie manch einer behauptet, oder ist der Vorwurf, etwas sei Fake-News, eine Methode, unliebsame Informationen abzulehnen? Während die eine Seite alles zu Fake-News erklärt, was ihr nicht passt, sieht die andere Seite darin die Axt einer radikalen, oft rechten Gesinnung, die an das Gemeinwesen gelegt wird. Wer lügt hier also?

Eine Antwort ist schwierig, und mit dem Philosophen Slavoj Zizek möchte man meinen, dass etwas nicht wahr ist, nur weil die Rechten es als Fake-News bezeichnen. Und leider hilft die klassische Definition von Bullshit hier auch nicht weiter. Denn es handelt sich nicht um prätentiöses Sprechen, das seine eigenen Lügen für wahr hält. Ein solches Blabla findet man zum Beispiel auf Vernissagen, wo eine tiefe Betroffenheit durch die Kunst erlogen wird, um als Reicher auch gefühlvoll zu erscheinen. Solange man das nicht glaubt, tut es niemandem weh.

