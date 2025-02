Den Januar haben wir also geschafft. Die ersten „guten Vorsätze“ für das neue Jahr dürften bei so manchen Zeitgenossen bereits wieder ganz oder teilweise Makulatur sein. Die ersten Diäten und Fastenkuren sind bereits vorzeitig abgebrochen worden, und die ersten Zigaretten wurden bereits wieder von Menschen angezündet, die in der Silvesternacht dem Laster eigentlich abgeschworen hatten. Das Gedöns um den „Dry January“, also den Verzicht auf jeglichen Alkoholkonsum im ersten Monat des Jahres, ist auch vorbei.

Grüne Woche im Seuchenmodus Vorbei ist auch die „Grüne Woche“ in Berlin, die weltweit größte Fach- und Verbrauchermesse ihrer Art. Die hatte auch in diesem Jahr mit Problemen zu kämpfen. Diesmal war es nicht die Corona-Pandemie, die 2022 zu einer Absage der zehntägigen Veranstaltung führte. Und es gab auch keine erbitterten Bauernproteste nebst einem Streik der GDL bei der Deutschen Bahn, wie im vergangenen Jahr.