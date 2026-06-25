- Ein begründeter Verdacht und viele Ungereimtheiten: Die Neue Zürcher Zeitung erlebt ihren KI-Skandal
Hat der Chefredakteur der deutschen NZZ-Redaktion Artikel von Künstlicher Intelligenz schreiben lassen? Unsere Auswertung sämtlicher 52 auf seiner Autorenseite veröffentlichten Texte liefert auffällige Ergebnisse – und stellt die Dementis der NZZ auf die Probe.
Der Erfolg der NZZ auf dem deutschen Markt hängt unmittelbar mit einem Namen zusammen: Marc Felix Serrao. 2017 wurde der in Hannover geborene Journalist Leiter des Berliner Büros, 2021 Chefredakteur von NZZ Deutschland. Unter seiner Führung gewann der Deutschland-Ableger der Schweizer Traditionszeitung mehr als 50.000 Online-Abonnenten. Serrao profilierte die Redaktion mit meinungsstarken Artikeln gegen die deutsche Migrationspolitik und linke Identitätspolitik – und löste damit regelmäßig Debatten aus.
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