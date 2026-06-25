Collage NZZ und Florian Eder
Florian Eder ist seit Januar Chefredakteur der NZZ-Redaktion in Berlin / picture alliance/dpa/Süddeutsche Zeitung | Friedrich Bungert / picture alliance / Joko | Joko / Screenshot Pangram / Collage: ChatGPT

Schweizer Traditionsmedium Ein begründeter Verdacht und viele Ungereimtheiten: Die Neue Zürcher Zeitung erlebt ihren KI-Skandal

Hat der Chefredakteur der deutschen NZZ-Redaktion Artikel von Künstlicher Intelligenz schreiben lassen? Unsere Auswertung sämtlicher 52 auf seiner Autorenseite veröffentlichten Texte liefert auffällige Ergebnisse – und stellt die Dementis der NZZ auf die Probe.

VON ULRICH THIELE am 26. Juni 2026 10 min

Ulrich Thiele

Autoreninfo

Ulrich Thiele ist Investigativjournalist bei Cicero und Autor des Bestsellers "Nord Stream. Wie Deutschland Putins Krieg bezahlt". Zuletzt erschien von ihm "Die Sprengung" über die Nord-Stream-Sabotage (mehr Infos unter www.nord-stream-sprengung.de). Threema-ID: 82PEBDW9

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Der Erfolg der NZZ auf dem deutschen Markt hängt unmittelbar mit einem Namen zusammen: Marc Felix Serrao. 2017 wurde der in Hannover geborene Journalist Leiter des Berliner Büros, 2021 Chefredakteur von NZZ Deutschland. Unter seiner Führung gewann der Deutschland-Ableger der Schweizer Traditionszeitung mehr als 50.000 Online-Abonnenten. Serrao profilierte die Redaktion mit meinungsstarken Artikeln gegen die deutsche Migrationspolitik und linke Identitätspolitik – und löste damit regelmäßig Debatten aus.

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Achim Koester | Fr., 26. Juni 2026 - 08:12

wenn ein Redakteur Texte von der KI schreiben lässt? mir ist seine Beurteilung von Sachverhalten wichtig, und wenn die stimmt, ist alles Andere reine Formsache.

Es hat etwas mit Authentizität zu tun. Durch den Schreibstil nimmt man auch die Person wahr. Herr Krischke schreibt anders als Herr Marguier. Herr Funke schreibt anders als Frau Heim. Läßt man Texte nur noch mit KI verfassen, verschwindet auch der Mensch dahinter, selbst wenn sein Name vorne draufsteht. Wenn es um reine Nachrichten geht: wie viele Tote, wie viele Verletzte gab es in Venezuela, wo lag das Epizentrum des Erdbebens, welche Gegenden sind am meisten betroffen, dann mag das auch eine KI zusammenfassen. Wo aber eine Recherche dahintersteckt, Sachverhalte beurteilt werden und daraus Folgerungen gezogen werden, da möchte ich auch, daß die Person, unter deren Namen der Artikel verfaßt ist, ihre eigenen Gedanken mitteilt.

Die KI wird unser Leben sehr verändern. So, wie heute der Journalist arbeitet, wird er es in wenigen Jahren nicht mehr können. Was durch KI ersetzt werden kann, dafür braucht es keinen lebenden Menschen mehr. Der Journalismus wird sich neu erfinden müssen.

Achim Koester | Fr., 26. Juni 2026 - 12:15

Wir sind uns im Grunde ja einig, das, was Sie Authentizität nennen, habe ich mit Beurteilung des Sachverhalts gemeint. Naturgemäß ist auch mir ein individueller Schreibstil sympathischer, aber in Zeiten, in denen nur noch copy&paste von dpa und Reuters betrieben wird, erscheint mir KI als das kleinere Übel.

Reinhold Straub | Fr., 26. Juni 2026 - 08:50

auch ältere Texte von Eder durch Pangram prüfen lassen? Vielleicht ist er einfach ein Autor, der immer schon gerne antithetisch und aufzählend geschrieben hat.

Lieber Herr Straub,

vielen Dank für den guten Hinweis! Wir haben nun fünf Texte von Eder aus dem Jahr 2013, als es noch keine KI-Tools gab, mit Pangram geprüft. Sie haben laut Pangram einen KI-Anteil von 0 Prozent. Wir haben eine entsprechende Passage im Artikel ergänzt.

Herzliche Grüße

Ulrich Thiele

Wolfgang Borchardt | Fr., 26. Juni 2026 - 09:06

nicht von der Verantwortung für seinen Text entbindet. Auf komplette KI-Texte sollte man möglicherweise kein Honorar erwarten und der Autor wird vielleicht überflüssig. Und die Abonnenten auch. Ist ja auch irgendwie respektlos. Wer will noch eine komplette KI-Zeitung lesen?

Thomas Veit | Fr., 26. Juni 2026 - 09:45

...solange sie frei verfügbar ist und NICHT staatlich oder von anderen Interessengruppen kontrolliert und direkt oder indirekt (Gesetzgebung) manipuliert wird.

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