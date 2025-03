Unser gängiges Verständnis von Wahrheit hat seine Ursprünge im alten Griechenland. Von Aristoteles stammt die später als „Korrespondenztheorie“ benannte Wahrheitsdefinition, wonach wahr ist, was sich mit der Realität deckt. Es ist, was ist, und es ist nicht, was nicht ist, so der Philosoph. Demnach erkennt der Mensch, was wahr ist, wenn seine subjektiven Überzeugungen mit den objektiven Tatsachen harmonieren.

Um den Alltag und seine Banalitäten zu meistern, reicht diese Wahrheitsdefinition völlig aus. Wenn ich der Meinung bin, dass mein Zug ins Allgäu um 14.20 Uhr München verlässt und das im Fahrplan auch so steht, spreche ich die Wahrheit, wenn ich sage: „Mein Zug ins Allgäu fährt um 14.20 Uhr.“ Dieser Satz ist so lange wahr, wie der Zug sich nicht verspätet oder ausfällt oder meine Pläne nicht sonstwie durchkreuzt werden.