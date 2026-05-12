Schüler
Schüler einer zweiten Klasse in München / picture alliance / dpa | Matthias Balk

Schulsystem Lehrer sollten keine Beamten mehr sein

Es häufen sich Fälle, in denen Lehrer dauerhaft krankgeschrieben waren, zugleich aber einer lukrativen Nebenbeschäftigung nachgingen. Es ist an der Zeit, den Anachronismus beamteter Lehrer zu beenden. Nur im Angestelltenstatus lässt sich das Leistungsprinzip verwirklichen.

VON RAINER WERNER am 16. Mai 2026 13 min

Autoreninfo

Rainer Werner unterrichtete an einem Berliner Gymnasium Deutsch und Geschichte. Er verfasste das Buch „Fluch des Erfolgs. Wie das Gymnasium zur ,Gesamtschule light‘ mutiert“.

So erreichen Sie Rainer Werner:

Zur Artikelübersicht

Ein Lehrer aus Gummersbach, Mitte Dreißig, Unterrichtsfächer: Englisch und Geografie, blieb – dauerhaft krankgeschrieben – ein Jahr lang dem Unterricht fern. Das hinderte ihn nicht daran, in einer Fernsehkochshow aufzutreten. Eine Lehrerin aus Wesel war 16 Jahre krankgeschrieben. Sie nutzte diese Zeit, um als Heilpraktikerin zu arbeiten – bei vollen Dienstbezügen. Dazu passt die Meldung, dass in Nordrhein-Westfalen 45 Prozent der dauerhaft krankgeschriebenen beamteten Lehrkräfte nie einen Amtsarzt gesehen haben. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Pamina | Sa., 16. Mai 2026 - 18:12

„Am Gymnasium kann man nur Direktor werden, wenn man zuvor eine A15-Stelle innehatte.“

Das stimmt nicht, zumindest gilt das nicht für Sachsen. Ich habe in diesem Bereich gearbeitet, daher kann ich das mit Gewissheit sagen.

Dirk Nowotsch | Sa., 16. Mai 2026 - 18:22

Auch das mit dem Leistungsprinzip ist äußerst dünn! Unterschlägt der Autor doch, übrigens so wie die Gewerkschaft auch, dass die angestellten Lehrer mit der höchsten Besoldungsstufe in das Berufsleben starten! Hunderte Fälle sind bekannt, wo die angestellten Lehrer, noch vor dem trocknen der Tinte auf dem Anstellungsvertrag, in die Dauerkrankheit gehen! Dieses blöde Bashing von verbeamteten Lehrern ist voll daneben, solange es bei den Angestellten kein Junior-Adult-Senior Leistungsprinzip gibt! Das wird bei all diesen blöden Neiddebatten immer unterschlagen! Jeder der jetzt tief Luft holt und gegen die Beamten-Lehrer austeilen möchte, möge vorher in die TVL schauen und mit dem Anfangsbezügen der verbeamteten Lehrer vergleichen! Wer passt denn auf die Kinder auf, wenn die "Hochleistungslehrer" im angestellten Verhältnis streiken? Richtig! Die verbeamteten Lehrer, die dürfen nämlich nicht! Wem darf man versetzen wie man möchte, die Beamten! Das mit der Leistung sollte für alle gelten!

Ingo Frank | Sa., 16. Mai 2026 - 18:25

Leistungsprinzip verwirklichen…..“
Ja, vollkommen richtig, jedoch nicht nur bei Lehrern
Ich sehe das auch im Verwaltungsbereich….. warum soll ein Mitarbeiter in der Kommune, beim Land oder beim Bund verbeamtet sein und bei Fehlern oder anderer politischer Gesinnung des „neuen Vorgesetzten“ in den Ruhestand versetzt werden ? Das sehe ich überhaupt nicht ein !
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

Bert Dufaux | Sa., 16. Mai 2026 - 19:53

Vieles in diesem Artikel ist richtig. Allerdings, zum Thema "Bestenauslese": Beamter kann ohnehin nur werden, wer zu den Besten seines Jahrgangs zählt (zumindest ist das in Bayern so), d.h. dass nur die Faulenzer Beamte werden, die nichts arbeiten wollen, stimmt schon einmal nicht pauschal. Viele Krankheitszeiten gibt es auch in der Privatwirtschaft: Die Helferinnen meines Zahnarzts sind dauern krank, können aber auch nicht gekündigt werden, weil er keinen Ersatz findet (Work-Life-Balance und "ich brauche nicht arbeiten, weil ich sowieso mal erbe"). Und schließlich: Wenn man den Beamtenstatus abschafft, werden sich noch weniger Personen finden, die diesen Job machen möchten. Denn als Akademiker bietet die Privatwirtschaft zwar keine Unkündbarkeit, aber bessere Bezahlung, zahlreiche Anreize wie Dienstwagen etc.. Das Problem ist wohl eher, dass der Lehrberuf mittlerweile sehr unattraktiv geworden ist.

C. Schnörr | Sa., 16. Mai 2026 - 20:19

… Autor auch ohne Aussicht auf Verbeamtung Lehrer geworden? Hand aufs Herz! Es ist klar und meinerseits nachvollziehbar, worauf der Autor aus ist. Aber gibt es Statistiken über den beruflichen Erfolg von Aussteigern in der freien Wirtschaft? Anders als, sagen wir, ein Ingenieur, kann ein Lehrer nicht so einfach “die Firma” wechseln und “was anderes” machen. Die mit dem Beamtentum verbundene Sicherheit scheint mir gerade heutzutage notwendig, dass sich engagierte und qualifizierte Personen noch auf diese Einbahnstraße der Ausbildung der Jugend einlassen, deren Erfolge Grundlage dieser Republik sind. Längere Probezeiten vor der Beamtung, weniger starre Mechanismen der Bezahlung inklusive temporäre Einstellung bei krassem Fehlverhalten und objektiv ermittelten Leistungsprämien - es gäbe Mittel genug der Minderheiten der “schwarzen Schafe” zu begegnen, wenn man nur wollte, ohne noch eine bewährte Säule des Landes einzureißen.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.