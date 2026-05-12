- Lehrer sollten keine Beamten mehr sein
Es häufen sich Fälle, in denen Lehrer dauerhaft krankgeschrieben waren, zugleich aber einer lukrativen Nebenbeschäftigung nachgingen. Es ist an der Zeit, den Anachronismus beamteter Lehrer zu beenden. Nur im Angestelltenstatus lässt sich das Leistungsprinzip verwirklichen.
Ein Lehrer aus Gummersbach, Mitte Dreißig, Unterrichtsfächer: Englisch und Geografie, blieb – dauerhaft krankgeschrieben – ein Jahr lang dem Unterricht fern. Das hinderte ihn nicht daran, in einer Fernsehkochshow aufzutreten. Eine Lehrerin aus Wesel war 16 Jahre krankgeschrieben. Sie nutzte diese Zeit, um als Heilpraktikerin zu arbeiten – bei vollen Dienstbezügen. Dazu passt die Meldung, dass in Nordrhein-Westfalen 45 Prozent der dauerhaft krankgeschriebenen beamteten Lehrkräfte nie einen Amtsarzt gesehen haben.
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