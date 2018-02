Nie war der Begriff „Bildung“ wohl von einer so satt-goldenen Aura umgeben und zugleich grundlegender missverstanden als in jener intellektuell konservativen Mitte des deutschen 20. Jahrhunderts, der Zeit des „Bertelsmann Leserings“. Als Erinnerungsschatz und Erinnerungsübung wurde er dann freilich auch besonders schnell obsolet angesichts der Gegenwart elektronischer Technologie, wo jede noch so detaillierte Wissensfrage in Sekundenbruchteilen und ohne Risiko ihre Antwort findet. Um aber zu verstehen, was wir tatsächlich verloren haben und welche Anforderungen eine derzeit ebenso häufig wie höchstens halbherzig geforderte Erneuerung mit sich brächte, lohnt sich zunächst ein historischer Blick auf den Bildungsbegriff, so wie er lange vor seiner Dekadenz hin zum Allgemeinwissen entstanden und über ein Jahrhundert lebendig gewesen war.