Dr. Wolfgang Balzer ist promovierter Physiker. Ausbildung und erworbene Erfahrung – etwa bei Systemanalyse und Modellierung – haben zu einer Rundumsicht über den Tellerrand einzelner Fachgebiete hinaus geführt, die auch beim Blick auf allgemein-gesellschaftliche Themen nützlich ist.

Prof. Dr. med. Aglaja Stirn ist Fachärztin für Psychosomatische Medizin, Psychoanalytikerin, Gruppenanalytikerin und Sexualtherapeutin. Sie hat über verschiedene Themen publiziert, v.a. den Umgang mit dem Körper, Sexualmedizin und allgemeingesellschaftliche Themen.

Die deutsche Gegenwartskultur ist von einem paradoxen moralischen Muster durchzogen: Während destruktives Verhalten im eigenen Kollektiv auffallend schnell als Ausdruck des genuin Bösen interpretiert wird, neigt man dazu, bei externen Akteuren – insbesondere bei Migranten oder kulturell Fremden – bevorzugt Schwäche, Opferstatus oder Determiniertheit zu sehen. Dieses Muster ist kein bloßes Vorurteil einzelner Milieus, sondern eine tief verankerte strukturelle Asymmetrie in der moralischen Wahrnehmung. Sie prägt mediale Deutungen, politische Diskurse und institutionelles Handeln gleichermaßen.

Dabei geht es nicht nur um Schuld oder Verantwortung, sondern auch um die Frage, wer als autonomes moralisches Subjekt und wer als determiniertes Opfer konstruiert wird. Der Deutsche erscheint im Diskurs häufig als voll verantwortlicher Täter – rational, entscheidungsfähig, moralisch zurechnungsfähig. Der Andere wird dagegen als Produkt von Umständen, Geschichte, Trauma oder kultureller Prägung interpretiert. Böse Taten werden hier verurteilt, dort erklärt und relativiert. Diese Ungleichbehandlung ist der Kern der Asymmetrie.

In der deutschen Debattenkultur ist Psychologisierung zu einem zentralen Instrument moralischer Entlastung geworden. Gewalt, Regelbruch oder aggressive Ideologien werden häufig auf soziale Benachteiligung, Diskriminierung, psychische Erkrankungen oder biografische Brüche zurückgeführt. Diese Perspektive ist an sich legitim und Ausdruck eines aufgeklärten Humanismus. Problematisch wird sie jedoch dort, wo sie selektiv angewandt wird.

Die innere Verderbtheit der Deutschen

Denn während der Andere durch Erklärung entlastet wird, wird dem Deutschen dieses nicht zugestanden. Hier scheint eine implizite Annahme zu wirken: Der Deutsche müsste es besser wissen. Seine Verfehlung gilt nicht als Reaktion, sondern als Ausdruck innerer Verderbtheit. Das Böse wird ihm nicht zugeschrieben, weil er handelt, sondern weil er ist.

Diese moralische Asymmetrie lässt sich nicht ohne den historischen Kontext verstehen. Die deutsche Geschichte – insbesondere der Nationalsozialismus – hat eine kollektive Sensibilität gegenüber Macht, Stärke und Identität erzeugt, die bis heute nachwirkt. Stärke gilt nicht als ambivalent, als mitunter auch notwendig oder nützlich, sondern als latent gefährlich. Nationale Selbstbehauptung wird weniger als legitimes Bedürfnis, denn als potenzielle Vorstufe zur Entartung wahrgenommen.

Angst vor der erneuten Schuld

Aus dieser Haltung erwächst eine tiefsitzende Angst: die Angst, durch Selbstbehauptung erneut schuldig zu werden. In der Folge wird Stärke im Eigenen moralisch verdächtigt. Wo Stärke nicht verleugnet werden kann, wird sie negativ umgedeutet: als Dominanz, Überheblichkeit oder strukturelle Gewalt.

Der Andere erscheint im deutschen Diskurs häufig als schutzbedürftig, verletzlich, abhängig. Diese Zuschreibung ist empathisch, aber auch entmündigend. Zugleich wird das Böse im Anderen verleugnet. Denn wer ausschließlich als Opfer gedacht wird, dessen Handlungsmacht wird unterschätzt. Gewalt wird so nicht mehr als Entscheidung, sondern als Schicksal gelesen. Verantwortung löst sich auf.

Hier zeigt sich eine weitere Dimension der Asymmetrie: Indem es andere als schwach konstruiert, positioniert sich das eigene Kollektiv implizit als stark. Es scheut sich jedoch davor, tatsächliche Stärke zu zeigen, in der Angst, wieder zum Bösen zu werden.

Selbstentwertung produziert auch Überhöhung

Besonders paradox ist, dass diese Struktur gleichzeitig Selbstentwertung wie auch Überhöhung produziert. Einerseits unterwirft sich die deutsche Gesellschaft einer permanenten moralischen Selbstkritik, die kaum je abgeschlossen scheint. Andererseits inszeniert sie sich als moralische Instanz, als Lehrmeisterin der Welt, als letzte Bastion universeller Werte. Diese Doppelbewegung ist instabil und konflikterzeugend.

Das Böse wird dabei internalisiert, aber nicht integriert. Es wird nicht als menschliche Möglichkeit begriffen, sondern als nationale Erbsünde. Dadurch bleibt es zugleich omnipräsent und tabuisiert. Diese permanente Selbstanklage funktioniert dabei nicht als echte Schuldannahme, sondern als Schuldabwehr auf höherem Niveau. Denn Schuld, die niemals integriert wird, sondern ständig reproduziert werden muss, bleibt unbewältigt. Sie wird ritualisiert, nicht verarbeitet.

Angst vor der eigenen Aggression

Die deutsche Selbstanklage ist daher weniger Ausdruck von Demut als von Kontrolle. Indem man sich selbst zum Hauptträger des Bösen erklärt, behält man die Deutungshoheit über Moral. Man bestimmt, was böse ist, wo es sitzt und wie es zu behandeln ist. Die Selbsterniedrigung wird zur moralischen Überlegenheit.

Ein weiterer zentraler Motor dieser Asymmetrie ist die Angst vor der eigenen Aggression. Aggression gilt im deutschen Diskurs fast ausschließlich als negativ. Sie wird kaum als notwendige Energie von Selbstbehauptung, Grenzziehung oder Schutz verstanden. Stattdessen wird sie moralisch delegitimiert.

Doch verdrängte Aggression verschwindet nicht. Sie kehrt zurück – als moralischer Furor, als Selbsthass, als überzogene Sanktionierung des Eigenen. Die deutsche Gesellschaft erlaubt sich Aggression fast nur noch gegen sich selbst.

Diese moralische Ordnung ist nicht nur instabil, sondern selbst ungerecht. Sie benachteiligt den Eigenen durch Überverantwortung und den Anderen durch Unterverantwortung. Sie verhindert echte Gleichheit, weil sie gleiche Maßstäbe verweigert, denn diese hieße: gleiche Verantwortung, gleiche Zuschreibung von Handlungsmacht, die gleiche Möglichkeit, gut oder böse zu sein.

Frustration, Ohnmacht und Ressentiments

Diese strukturelle Asymmetrie hat konkrete, für die Gesellschaft negative Folgen. Recht wird zögerlich durchgesetzt, Sicherheit relativiert, Selbstschutz moralisch problematisiert. Der Schutz des Anderen erscheint oft dringlicher als der Schutz des Eigenen. Aggression wird im Eigenen pathologisiert, im Anderen kontextualisiert. Das erzeugt Frustration, Ohnmacht und langfristig Ressentiments – genau jene Dynamiken, die man (angeblich) vermeiden will.

Die Alternative liegt weder in Nationalismus noch in Selbstverleugnung. Notwendig wäre eine reife, integrierte Identität, die Schuld anerkennt, ohne sich darin zu erschöpfen; die Stärke zulässt, ohne sie zu vergötzen; und die Schwäche sieht, ohne sie zu romantisieren. Eine solche Identität könnte das Böse als menschliche Möglichkeit begreifen – nicht als nationales Monopol.

Erst wenn der Deutsche nicht mehr reflexhaft als Träger des Bösen und der Andere nicht mehr automatisch als schwaches Opfer gedacht wird, kann eine symmetrische, realistische und gerechte moralische Ordnung entstehen. Alles andere bleibt ein Kreislauf aus Schuld, Überheblichkeit und Blindheit.