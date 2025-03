Es ist wieder so weit. Ich soll wieder mal was boykottieren. Derartige Aufrufe verfolgen mich schon seit Jahrzehnten. Mal waren es Produkte aus Südafrika (wegen Apartheid ) oder Frankreich (wegen Atomversuchen auf dem Mururoa-Atoll) und in steter Regelmäßigkeit auch aus Israel (da hat man immer irgendeinen Grund gefunden). Und seit Beginn des Krieges in der Ukraine ging es dann natürlich gegen „alles Russische“.

Auch unsere eigentlich doch guten Partner USA und Großbritannien waren mal auf der schwarzen Liste, nachdem die 2003 einen Krieg gegen den Irak begonnen hatten. Und jetzt sind die USA erneut im Visier der Boykotteure. Weil die nämlich seit der erneuten Regierungsübernahme von Donald Trump überhaupt nicht mehr nett zu uns sind, und sich dann auch mit unserem Erzfeind Putin gegen unseren Freund Selenskyj verschworen haben, oder so ähnlich.

Schwierige Suche nach boykottierbaren Produkten

Seit einigen Wochen überfluten jedenfalls Boykottlisten aller Art das Internet. Mal eher kurz und knapp, mal sehr ausführlich nebst Benennung von Alternativen zu Produkten aus Trumps „Schurkenstaat“, unter der Losung „Buy from EU“. Lustigerweise findet man derartige Aufrufe in der Regel über eine Suche bei Google oder Posts und Tweets bei Facebook, X oder Instagram. Also bei Unternehmen jener US-Tech-Milliardäre, die jetzt besonders auffällig um Trump rumschleimen.

Aber was könnte ich eigentlich aus den USA boykottieren? Meine Unterhaltungselektronik und Kommunikationstechnik stammt in der Regel aus Asien, und meine hervorragenden, fast 40 Jahre alten Boxen der US-Firma JBL schmeiße ich bestimmt nicht wegen Trump auf den Müll. Der Kauf einer neuen Jeans steht derzeit nicht auf dem Programm, der Erwerb eine Harley-Davidson liegt mir ebenso fern wie die Anschaffung eines Teslas. Fast-Food-Ketten wie Burger King oder McDonalds boykottiere ich schon lange, aber aus anderen Gründen.

Einsteigen in den Boykott könnte ich allerdings bei Einweg-Rasierern. Da nutze ich bislang hauptsächlich Produkte von Gillette. Wobei das irgendwie unscharf wäre, womit ich nicht die Klingen meine. Gillette steht auf der Boykottliste, weil die Firma zum US-Konzern Proctor&Gamble gehört. Aber produziert für den deutschen Markt wird in Berlin.

Erdnussbutter und Bourbon-Whiskey

Auch bei Nahrungs- und Genussmitteln sehe ich wenig Möglichkeiten, mittels Kaufverweigerung gegen Trump zu protestieren. Bourbon-Whiskey habe ich noch nie gemocht, kalifornische Weine interessieren mich nicht, und Dinge wie Dosenmais, Tiefkühl-Fritten (von McCain), Erdnussbutter oder Heinz-Ketchup kommen bei mir eh nicht ins Haus.

Der Marktanteil von US-Agrarprodukten in Deutschland ist eher marginal, er liegt bei 1,4 Prozent. Und zieht man Grundstoffe und Futtermittel ab, die ich als Endverbraucher auch beim besten Willen nicht boykottieren kann, ist es noch deutlich weniger. Ein gezielter Boykott von US-Produkten verschafft entsprechend disponierten Zeitgenossen vielleicht ein gutes Gefühl, wird aber Trump wohl kaum zu Korrekturen bei seiner Außen- und Handelspolitik bewegen.

Ein genussvoller Boykott-Verrat

Aber ich halte von diesem gefühligen Mumpitz ohnehin nichts. Im Gegenteil: Als die links-alternative Szene 1995 anlässlich der französischen Atomwaffentests spurte, und französische Nahrungs- und Genussmittel aus so manchen Bio-Läden und Gaststätten verbannt wurden, war es mir ein ganz besonderer Genuss, Austern aus der Bretagne, Rohmilchkäse aus der Normandie oder eine Paté de Foie Gras zu verspeisen und dazu einen Picpoul de Pinet aus dem Languedoc oder einen Gewürztraminer aus dem Alsace zu trinken.

Mir wollte partout nicht einleuchten, was die Produzenten dieser Köstlichkeiten mit den Atomtests zu tun haben. Und ich habe auch jetzt nicht vor, vor dem Kauf eines französischen Weins zu eruieren, ob der Winzer möglicherweise Marine Le Pen gewählt hat. Meine „Boykottkriterien“ sind ganz andere. Etwa zweifelhafte Qualität, absurdes Preis-Leitungs-Verhältnis, individueller Geschmack und manchmal auch Aspekte der Nachhaltigkeit.

Willkommener Anlass für Hummerschwänze

Gerne würde ich beim jetzt propagierten Boykott von US-Erzeugnissen ähnlich wie im Fall Frankreich verfahren. Das ist aber, wie beschrieben, gar nicht so einfach. Mir ist dann aber Hummer eingefallen, der in den USA Lobster genannt wird. An der US-Ostküste hat der Hummerfang eine lange Tradition, und im Bundesstaat Maine ist er gar ein großer Wirtschaftsfaktor. Und gerne erinnere ich mich an ein kleines Restaurant auf der zu New York City gehörenden Insel City Island, in dem ich mal für vergleichsweise wenig Geld einen exquisiten Hummer verspeist habe.

Hummer aus den USA bekommt man auch in Deutschland. Von der Billig-Variante (vorgekocht und in Salzlake tiefgefroren) sollte man allerdings die Finger lassen. Denn das ist nach der Zubereitung eine recht zähe, geschmacklich langweilige Angelegenheit und taugt bestenfalls für einen Salat. Wesentlich interessanter sind rohe, vakuumierte Hummer, sei es im Ganzen oder halbiert. Das Zerteilen eines Hummers ist allerdings ziemlich aufwändig und nicht ohne Tücken. Einfacher ist es mit Hummerschwänzen, und darauf habe auch ich diesmal zurückgegriffen.

Zubereitung ist kinderleicht

Es gibt dafür unzählige Zubereitungsarten. Ich habe mich für eine sehr simple entschieden. Nämlich einen einfachen Kochsud vorbereitet, mit Wasser, Weißwein, Zitronenabrieb, Zwiebeln, Salz und Pfeffer. Die zuvor langsam (am besten in der Vakuumverpackung) im Kühlschrank aufgetauten Hummerschwänze abspülen, die Schale längs aufschneiden und sofort in den sprudelnd kochenden Sud legen. Dann die Hitze deutlich reduzieren und noch ein paar Minuten ziehen lassen.

Die Hummerschwänze sind gar, wenn sich die Schale komplett rot und das Fleisch weiß gefärbt haben. Ein kurzer Konsistenztest des Hummerfleischs kann auch nicht schaden. Aber auf keinen Fall zu lange köcheln lassen, sonst wird das Fleisch faserig. Sofort servieren, mit etwas Knoblauchbutter bestreichen, dazu leicht getoastetes Weißbrot und einen passenden trockenen Weißwein.

War ziemlich gut, aber allzu oft werde ich das nicht machen, denn Hummerschwänze sind nicht gerade billig. Aber es sollte ja auch eine symbolische Mahlzeit sein. Sozusagen ein demonstrativer Boykott des Boykotts. Natürlich ist das ziemlich sinnlos. Aber es hat Spaß gemacht!