Es war spätabends, als ich ankam. Das Dorf lag im tiefen Sommergrün. Vom Schloss war nichts zu sehen. So – oder zumindest ähnlich – beginnt ein bedeutendes Stück Weltliteratur: Franz Kafkas 1922 geschriebener und leider Fragment gebliebener Roman „Das Schloss“. Es ist die Geschichte um einen angeblichen Landvermesser namens K.. Bei Einbruch der Dunkelheit strandet der in einem kleinen, ärmlichen Dorf, in dem merkwürdige Gestalten hausen. Von dort, so sein Plan, will er zu einem nahe gelegenen Schloss aufbrechen – einem mythenumwobenen Gemäuer mit unzähligen Gängen und runtergekommenen Nebengebäuden. Eine sonderbare Macht, heißt es, gehe von dem alten Kasten aus. Und so beginnt Stück für Stück das Verhängnis. Wie es weitergeht? Es entwickelt sich zu einem typischen Kafka-Stoff; zu einer Geschichte voller Versuche und voller Scheitern; stehender Sturmlauf im Schatten eines gespenstischen Herrenhauses.

Meine Geschichte ist vielleicht ähnlich; denn auch mein Schloss leuchtet weit in der Ferne. Seitdem ich hinter einem kleinen Dorf namens Leuschentin – eigentlich kaum mehr als ein verfallener Kotten und eine kleine Friedhofskapelle – nach links in eine weit gespannte Lindenallee eingebogen bin, sehe ich es hinten, fern am Horizont liegen. Und je mehr ich unter der warmen Abendsonne meinen Weg dem alten Gemäuer andiene, desto mehr, so glaube ich es zumindest noch zu Beginn, wächst das Schloss vor meinen Augen. Weiß oder gelblich scheinen seine Mauern zu sein, und rot funkelt das Dach vor dem weit ausgespannten See von Kummerow. Die Leute im Dorf haben mir erzählt, dass dieser eines der größten Binnengewässer Deutschlands sein soll; beweisen kann ich das auch heute noch nicht.

