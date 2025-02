Das muss man auch erstmal hinbekommen: Schon die Vorstellungsrunde des ZDF „Schlagabtausch“ am Donnerstagabend ging voll in die Hose. Normalerweise wird während solcher Vorstellungsrunden entweder geklatscht – oder halt nicht. Im ZDF wurde geklatscht, allerdings nur in der Mitte. Von links nach rechts: Stille bei Christian Lindner (FDP), Stille bei Sahra Wagenknecht (BSW), Klatschen bei Jan van Aken (Linke), noch mehr Klatschen bei Felix Banaszak (Grüne), Stille bei Tino Chrupalla (AfD), Stille bei Alexander Dobrindt (CSU).

Das „Herzlich willkommen“ des Moderators Andreas Wunn hatte also direkt eine unfreiwillig komische Komponente – denn herzlich willkommen waren offensichtlich nur die Politiker der Grünen und der Linken, was ebenfalls lustig ist, weil die Linken und die Grünen in den aktuellen Umfragen gemeinsam nur auf 20 Prozent kommen. Dem ZDF ist es also tatsächlich gelungen, dass sein Publikum nur ein Fünftel der Wähler repräsentierte. Das dürfte selbst für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk redkordverdächtig sein. Aber sei’s drum.

Streitthema Nummer eins

Auch beim „Schlagabtausch“ war Migration das Streitthema Nummer eins. Während Linken-Co-Chef Jan van Aken der Meinung ist, Deutschland könnte pro Jahr locker eine Million Menschen aufnehmen – 2024 waren es 230.000 Asylanträge –, wenn die Kommunen in den vergangenen Jahren nicht kaputtgespart worden wären, ließ sich Tino Chrupalla von der AfD von der Feststellung des Moderators, der Begriff der „Remigration“ sei nicht nur, aber auch ein „rechtsextremistischer Kampfbegriff“ und finde sich am AfD-Wahlprogramm, nicht verunsichern.

Was er darunter verstehe, so Chrupalla: „Diejenigen, die hier nicht bleibeberichtigt sind, die vor allem kriminell sind, gehören abgeschoben.“ Und weiter: „Das Maß ist voll.“ Lindner plädierte für „neue gesetzliche Maßnahmen“ und verteidigte, dass der Großteil seiner Partei für das sogenannte „Zustrombegrenzungsgesetz“ von Merz stimmte – auch im Hinblick darauf, dass eine liberale Gesellschaft eine funktionierende Migrationspolitik brauche. Und Felix Banaszak plädierte für „Differenzierung“, die aus seiner Sicht in dieser Debatte kaum da sei.

Wie er auf die Idee kommt, dass andere Parteien das Thema undifferenziert behandeln würden, sagte Banaszak nicht – stattdessen die übliche Nebelkerze, wonach zu sehr verallgemeinert würde in dieser Debatte. Dabei wird andersherum ein Schuh draus: Der Großteil der Bevölkerung plädiert ja eben genau nicht dafür, salopp formuliert, alle Ausländer rauzuschmeißen, sondern wünscht sich eine geordnete – also differenzierte – Migrationspolitik, statt den undifferenzierten Kontrollverlust der vergangenen Jahre, der sich etwa darin zeigt, dass Menschen, die eigentlich klassische Migranten sind, über das Asylsystem ins Land einwandern – wofür das Asylsystem eigentlich nicht gedacht ist.

Ein sicherer Drittstaat

Im Übrigen sehen das auch sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund so – und auch Personen, die sich links der Mitte verordnen lassen, wie Sahra Wagenknecht. Die BSW-Gründerin verwies auf das Grundgesetz, das nur demjenigen Anspruch auf Asyl gewährt, der nicht aus einem sicheren Drittstaat kommt. Nach dem EU-weiten sogenannten Dublin-Verfahren ist in der Regel das europäische Land für einen Flüchtling zuständig, über das er in die EU eingereist ist. Richtig ist allerdings auch, dass Deutschland laut EU-Recht solche Asylanträge prüfen muss.

Und Dobrindt, Landesgruppenchef der CSU in Berlin, sagte: „Wir sind ein weltoffenes Land. Und wir wollen auch ein weltoffenes Land bleiben.“ Doch für jene, die nicht Teil der Gesellschaft sein wollten, müsse man auch sagen können: „Sie müssen dieses Land auch wieder verlassen.“ Denn, so Dobrindt, die Menschen seien in ihrer Realität sehr wohl mit der illegalen Migration konfrontiert – ein Seitenhieb auf Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt, die kürzlich an anderer Stelle das Gegenteil behauptet hatte. Kurzum: Die Zahlen seien zu hoch. Wagenknecht: „Wir haben eine Überforderung unserer Sicherheitsbehörden, deshalb geschehen immer wieder schlimme Dinge durch Menschen, die gar nicht mehr im Land sein sollten.“

Nochmal Lindner, diesmal direkt an Banaszak gerichtet: „Die AfD wird man nicht mit Lichterketten kleinmachen, sie macht man nur klein, indem man die Probleme kleinmacht, die sie einst großgemacht hat.“ Banaszak hielt dagegen, man mache die AfD im Gegenteil nicht dadurch klein, dass man ihre Narrative übernehme. Applaus im Studio – und Lindner bemerkte süffisant: „Grüne Jugend.“ Jan van Aken: „Hat er gerade Grüne Jugend gesagt?“ Tino Chrupalla: „Berliner Jugend.“ Schon zum dritten Mal lustig.

Die Migrationsdebatte ist also ziemlich verfahren. Und einer der Hauptgründe ist, dass von jenem Drittel der Bevölkerung, samt parlamentarischen Vertretern, die sich keine größeren Veränderungen wünschen, immer noch behauptet wird, die Migrationskrise sei im Prinzip konstruiert. Zwei Drittel der Bevölkerung sehen das anders. Und letztere Gruppe hat nicht nur Zahlen und Fakten auf ihrer Seite, sondern kann sich auch auf zig Verantwortliche berufen, die in den vergangenen Jahren – übrigens parteiübergreifend – immer wieder geklagt haben, dass zum Beispiel die Kommunen völlig überfordert seien.

Eigentlich sprechen auch diverse Gewalttaten, sichtbare Veränderungen im öffentlichen Raum, zunehmende Sicherheitsbedenken in bestimmten Teilen der Republik und ein immer selbstbewusst auftretender Islamismus dafür, dass wir eine Migrationskrise haben. Oder um Wagenknecht zu zitieren: „Die These, dass die Debatte über Migration verantwortlich dafür ist, dass es Probleme gibt, das ist so was von absurd.“

Lindner nimmt es mit Humor

Die Migration war also das Hauptthema am Donnerstagabend. Mit der Sozialpolitik und der Wirtschaft kamen aber auch zwei andere Felder ausführlicher zur Sprache. Auf die Frage nach dem Thema, das „an Tag eins nach der Wahl“ oben stehe, nannte Lindner eine Wirtschaftswende. Denn für alles andere brauche es ein stabiles wirtschaftliches Fundament. Auch Dobrindt zählte mehr wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu seinen Kernanliegen. Für Banaszak waren dies Investitionen in Infrastruktur, Schulen und Kitas und Klimaschutz. Und Linken-Politiker van Aken stellte einen Mietendeckel ganz nach vorn, denn Mieten seien das „große soziale Problem unserer Zeit“.

Auch die Außenpolitik wurde gestreift. AfD-Chef Tino Chrupalla sagte, dass die Energiepreise gesenkt werden müssten und nannte etwa russisches Gas und Kernenergie als Mittel. Anstatt Geld für „immer mehr Waffen“ auszugeben, brauche es das für Schulen, Krankenhäuser, Renten, sagte Wagenknecht. Und Chrupalla forderte diplomatische Bemühungen gegen Russlands Krieg in der Ukraine und generell eine Friedenspolitik.

Außerdem warf Chrupalla FDP-Chef Lindner in der Diskussion um die nötigen Rahmenbedingungen, damit Fachkräfte auch nach Deutschland kommen wollen, vor, als Finanzminister schlecht (mit)regiert zu haben. Der nahm es mit Humor: „Weiß ich nicht, ich habe ja dafür gesorgt, dass wir jetzt eine Neuwahl haben. Das zeigt ja, dass es mir mit Veränderungen ernst ist.“ Da mussten sogar Teile des gründunkelroten Publikums lachen. Wenn es dafür in der gründunkelroten WG in Friedrichshain mal keinen Ärger gibt.