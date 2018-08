So erreichen Sie Kerstin Rech:

Ein Interview mit Ingrid Caven zu beginnen, ist wie eine Flasche Champagner zu öffnen. Ich stelle meine erste Frage, und sie sprudelt los. Weit über die Frage hinaus und immer weiter führt sie aus, ich notiere ihr hinterher. Spaß an Gedankenspielen habe sie, lässt sie mich wissen, und so folge ich ihren Gedanken, die manchmal springen und sich doch logisch und harmonisch ineinanderfügen. Ich erhalte Einblicke in die Welt eines unabhängigen Kopfes, der ebenso über soziale Ungerechtigkeiten nachdenkt wie über die Freiheit der Kunst, die sie durch einen neu aufkommenden Puritanismus gefährdet sieht, oder auch das sukzessive Verschwinden der Weiblichkeit zugunsten eines unerotischen Neutrums.

Zum Spiel mit den eigenen Gedanken braucht sie allerdings Muße, eine Art meditativen Zustand. Und Musik. Daraus formt sich ihr Alltag in Paris, wo die Schauspielerin seit über 40 Jahren mit ihrem Lebensgefährten, dem Schriftsteller Jean-Jacques Schuhl, lebt. „Ich habe kein Problem damit, nicht nützlich zu sein“, bekennt sie freimütig bei unserem Gespräch, fügt aber sogleich hinzu, dass ihr Tempo sich rasant erhöhe, sobald sie arbeitet.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Abonnenten der Print-Ausgabe zahlen nur 1,90 € pro Monat.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.