Am besten stirbt es sich im September. Ich stehe in aller Früh auf und begebe mich in meine Nasszelle. Ich nehme ein ausgiebiges Duschbad, rasiere mich gründlich und mustere mich im Spiegel. Als Künstler habe ich mich auf eine gewisse Art und Weise mein ganzes Leben lang verschenkt, denn ich liebe es, dem Publikum etwas zu geben. Doch mein letzter Tag ist mein letzter Tag. Nicht euer letzter Tag. Dieser Tag gehört mir. Heute verschenke ich mich nur noch an jene Menschen, die ich wahrhaftig liebe. Ich würde mich sehr glücklich schätzen, sie an meiner Seite zu wissen.

In aller Kürze fahre ich meine Bibliothek ab und greife mir „Freya von den Sieben Inseln“ von Joseph Conrad. Nicht, um das Werk noch einmal zu lesen. Ich möchte es nur unter dem Arm haben.

