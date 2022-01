So erreichen Sie Rainer Balcerowiak:

Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Es war eine nützliche Lektion. Als wir in Singapore im indischen Viertel ein Restaurant aufsuchten und verschiedene Currys – mit Lamm, Fisch oder Garnelen – bestellten, fragte uns der Kellner, ob wir es „original“ oder „europäisch“ scharf wollten. Hah! Was für eine Frage. Wir auf allen kulinarischen Weltmeeren gesegelten Genussfreunde wollten natürlich „original“. Seine leicht besorgte Miene und die Bemerkung, das sei dann aber „wirklich sehr scharf“, ignorierten wir geflissentlich. Was haben wir mit den kontinentalen Weicheiern zu tun, die hier sonst einkehren!

Mit immer noch erkennbarem Zweifel servierte er einige Zeit später die Gerichte – alles sah köstlich aus, und roch auch köstlich. Doch schon die ersten Bissen machten uns unmissverständlich klar, dass wir ignorante Trottel sind. Mit einer Mischung aus Trotz und Scham versuchten wir, wenigstens die knappe Hälfte zu verspeisen, doch die Schmerzen wurden immer unerträglicher und fraßen sich vom Gaumen über die Speiseröhre in den Magen, lösten Hitzewallungen und Atemnot aus, und der lodernde Brand ließ sich weder durch trockenen Reis, noch durch Bier oder grünen Tee löschen.