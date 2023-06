Es ist ein sonniger Tag in Berlin-Kreuzberg. Am Landwehrkanal blühen die Kastanien. Hier am Ufer befindet sich in einem Ladenlokal Saralisa Volms Produktionsfirma Poison. Volm ist Kunsthistorikerin, sie hat Ausstellungen kuratiert. Sie ist Schauspielerin, war mehrere Filme lang wichtigste Darstellerin des vor knapp einem Jahr verstorbenen Film-Anarchisten Klaus Lemke, der sie entdeckt hatte. Saralisa Volm ist Regisseurin und Produzentin. Gerade bereitet sie ein Fernsehstück vor und will in diesem Jahr noch einen Kinofilm drehen, ihren zweiten nach „Schweigend steht der Wald“, einem düster-abgründigen Thriller über das kollektive Verdrängen der Vergangenheit.