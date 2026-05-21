- Von Haltung, Menschenwürde und Selbstverantwortung
Die neue Möglichkeit vollständiger Leistungskürzung bei Arbeitsverweigerung sorgt für Streit. Die Stadt Rostock verzichtet bewusst auf Totalsanktionen und begründet dies mit „Haltung“. Aber widerspricht es der Menschenwürde, Solidarität an Eigenverantwortung zu knüpfen?
Die Kürzung der Leistungen auf (nun) Grundsicherung bei Arbeitsverweigerung ist erleichtert worden. Wer eine zumutbare Arbeit willentlich nicht aufnimmt, kann seit einem Monat schon beim ersten einschlägigen Fall den vollständigen Regelbedarf verlieren. Nach dem neugeschaffenen § 31a Abs. 7 SGB-II entfällt der Leistungsanspruch in Höhe des Regelbedarfs, wenn eine zumutbare Arbeit willentlich verweigert wird und die Arbeitsaufnahme tatsächlich und unmittelbar möglich ist. Mühsam setzen CDU/CSU und SPD ihr schon im Koalitionsvertrag angekündigtes Vorhaben im Dreizehnten Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze um.
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