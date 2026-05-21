Sind Totalsanktionen im Bürgergeld gerecht? - Von Haltung, Menschenwürde und Selbstverantwortung

Die neue Möglichkeit vollständiger Leistungskürzung bei Arbeitsverweigerung sorgt für Streit. Die Stadt Rostock verzichtet bewusst auf Totalsanktionen und begründet dies mit „Haltung“. Aber widerspricht es der Menschenwürde, Solidarität an Eigenverantwortung zu knüpfen?