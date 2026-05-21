Brunnen der Lebensfreude
Brunnen der Lebensfreude am Universitätsplatz in Rostock / picture alliance / Joko | Joko

Sind Totalsanktionen im Bürgergeld gerecht? Von Haltung, Menschenwürde und Selbstverantwortung

Die neue Möglichkeit vollständiger Leistungskürzung bei Arbeitsverweigerung sorgt für Streit. Die Stadt Rostock verzichtet bewusst auf Totalsanktionen und begründet dies mit „Haltung“. Aber widerspricht es der Menschenwürde, Solidarität an Eigenverantwortung zu knüpfen?

KOLUMNE: DIE SONNTAGSFRAGE am 24. Mai 2026

Gregor Thüsing

Autoreninfo

Prof. Dr. Gregor Thüsing ist Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit der Universität Bonn. Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen, vielfacher Sachverständiger im Deutschen Bundestag und wurde 2024 in den Deutschen Ethikrat berufen.

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Die Kürzung der Leistungen auf (nun) Grundsicherung bei Arbeitsverweigerung ist erleichtert worden. Wer eine zumutbare Arbeit willentlich nicht aufnimmt, kann seit einem Monat schon beim ersten einschlägigen Fall den vollständigen Regelbedarf verlieren. Nach dem neugeschaffenen § 31a Abs. 7 SGB-II entfällt der Leistungsanspruch in Höhe des Regelbedarfs, wenn eine zumutbare Arbeit willentlich verweigert wird und die Arbeitsaufnahme tatsächlich und unmittelbar möglich ist. Mühsam setzen CDU/CSU und SPD ihr schon im Koalitionsvertrag angekündigtes Vorhaben im Dreizehnten Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze um. 

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Markus Michaelis | So., 24. Mai 2026 - 15:25

Haltung des Rostocker Sozialsenators kann man in allen Ehren halten. Andere auch.

Wenn Haltung dazu führt, dass man in dem Ausmaß wie die letzten Jahre in Deutschland massenhaft andere Menschen nur noch als Menschenfeinde, Verfassungsfeinde (was hier gleichgesetzt wird mit Menschenfeinden), Nazis, Rassisten, usw usf bezeichnet, wie Frau Bas jetzt wieder als graue oder, sie betont das selber extra, braune Masse, dann ist das nicht meine Haltung. Eine Haltung wie die des Sozialsenators ist auf jeden Fall nicht so richtig, dass man dafür andere massenhaft abwerten muss. Das hat er wahrscheinlich auch nicht getan - wer nur für seine Haltung steht, das ist ja ok. Das können die Menschen dann wählen oder nicht, mitmachen oder nicht. Wer andere so abwertet wie die letzten Jahre, weil sie andere Haltungen haben, hat aber aus meiner Sicht ein Haltungsproblem.

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