Die Eröffnungsreden der Salzburger Festspiele haben nicht selten Geschichte geschrieben. So war es etwa 1972, als Eugène Ionesco über die „bedrohte Kultur“ sprach. Der rumänische Dramatiker war düster gesinnt, bedauerte den „Hass, der die Völker gegeneinander aufwiegelt“. In diesem „Zeitalter des Zorns“ mit seinen waffenstarrenden Machtblöcken warb er für einen anderen Blick auf den Menschen: „Wir haben vergessen, was Kontemplation sein kann. Wir sind nicht mehr imstande, zu betrachten. Wir können nicht mehr zum Himmel aufblicken. (…) Wir müssen wieder lernen uns zu wundern.“ Und heute? Am 27. Juli 2019 rief der amerikanische Opernregisseur Peter Sellars in Salzburg eine neue globale Zivilisation aus und riet Frauen, „im Kampf gegen den Klimawandel“ weniger Kinder zu bekommen.

Ein Foto zeigt Sellars als alten Punk mit irrem Blick, wirrem Haar. Das Bild mag in einem ungünstigen Augenblick aufgenommen worden sein, trifft aber den Kern der Rede. Stringenz suchte man vergebens. Interessant ist die Rede allemal und symptomatisch für eine Zeit, die es nicht unter Weltrettung macht und die ganze Schöpfung aus einem einzigen Blickwinkel zu betrachten sich angewöhnt hat – dem des Klimawandels. Natürlich ist nicht die ganze Welt von diesem messianischen Holismus befallen, wohl aber sind es „wir, die Bewohner der westlichen Hemisphäre,“ in deren Namen Sellars das Wort ergriff. Und die er züchtigte mit Sätzen wie Peitschenhiebe: „Wir bewegen uns in eine vollkommen falsche Richtung. (…) Die Wissenschaft gibt uns noch genau 15 Jahre, um eine neue, eine ökologische Zivilisation zu schaffen.“

Erster Apostel einer Klimareligion

Panik kann das Hirn verkleistern. Anders ist ein solcher Satz nicht zu erklären. Man muss schon weit in vormoderne Zeiten wandern, um sich dem Trugbild von „der“ Wissenschaft hinzugeben. Die Rationalität moderner Wissenschaft besteht gerade darin, dass sie Zweifel operationalisiert, auch Zweifel an den eigenen, je nur vorläufigen Ergebnissen. Die Wissenschaft, Herr Sellars, gibt es nicht! Der Regisseur muss freilich diese reaktionäre Fiktion verwenden, um der Zahlenspekulation von den „genau 15 Jahren“ Autorität zu verleihen. Was um Himmels Willen wird sich 2034 ereignen, wenn wir Westler keine „neue Zivilisation“ auf moralimperialistischen Pfaden schaffen? Und wird das unnennbare Ereignis genau am 27. Juli 2034 eintreten oder ein paar Tage später oder ein paar Wochen eher? Man merkt: Peter Sellars hielt eine Erweckungsrede zu kirchengründenden Zwecken. Er empfahl sich in Salzburg als erster Apostel der Klimareligion. Deshalb verwies er auf „Buddhas erste Lehre“ und die „sichtbaren und unsichtbaren Naturwelten“.

Was soll also, was muss der Westler – eine Minderheit der Weltbevölkerung wohlgemerkt – in den kommenden 15 Jahren zur Weltkatastrophenabwehr tun? Laut Sellars müssen „wir dringend die Strukturen des Kapitalismus und des internationalen Bankensystems hinterfragen“, müssen zweitens „auf alte, tradierte Erkenntnisse indigener Völker zurückgreifen“, drittens „die Umstellung auf pflanzliche Ernährung intensivieren“, viertens auf die Kinder hören. Sellars ist demnach ein antikapitalistischer Vegetarier, der mit der Fridays-for-Future Bewegung sympathisiert. Mehr ist diesem Kessel Buntes nicht zu entnehmen. Außer vielleicht noch: Ins Maßnahmenpaket mit der Aufschrift „Klimawandel“ lässt sich jeder noch so lange Wunschzettel legen.

Tausche Moral gegen Argument

Was aber hat es mit dem demografischen Faktor auf sich? Sellars nennt die „Stärkung der Position der Frau“ einen „der vielleicht wesentlichsten Schritte im Kampf gegen den Klimawandel“ und folgert: Frauen sollten „als Partner auf Augenhöhe die Möglichkeit haben, selbstbestimmt zu entscheiden, ob und wann sie Kinder bekommen. Das allein wird schon eine weitreichende Wirkung erzielen“ – eine Wirkung, heißt das, auf den Klimawandel. Weniger Kinder, besseres Klima: darauf läuft die harte Gleichung hinaus. Ist es auch zynisch, so hat es doch Methode. Dem Klimakirchenapostel ist alles Recht, was seinem eigenen apokalyptischen Szenario zuwiderläuft, das er nährt, indem er es abzuwehren vorgibt.

Hätte man dem panischen Punk diese große, diese historisch überaus bedeutsame Bühne bieten sollen? Es waren immerhin bereits die 99. Salzburger Festspiele, gegründet einst von Hugo von Hofmannsthal und Max Reinhardt. Einerseits trat eine kolossale Überforderung zutage. Es war keine gute Rede, die Gretas großer Bruder hier vortrug. Andererseits sind für solchen intellektuellen Quark derzeit nur die teuersten Podien gut genug. Wo Klima aufgerufen wird, nimmt das Publikum dankbar Moral für Argument und tauscht Geist gegen Gefühl. Insofern war es ein großer Augenblick der Wahrheit. Danke, Salzburg. Sellars' Inszenierung von Mozarts „Idomeneo“ bekam übrigens fast ausnahmslos schlechte Kritiken.