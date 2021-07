So erreichen Sie Heinrich August Winkler:

Heinrich August Winkler ist der derzeit renommierteste deutsche Historiker. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde er mit seiner mehrbändigen „Geschichte des Westens“. Im Herbst erscheint von ihm „Werte und Mächte“, eine Zusammenfassung in einem Band bei C. H. Beck. Foto: picture-alliance

Es ist „die größte Geschichte aller Zeiten“, die der britische Autor und Publizist Tom Holland in seinem neuesten Werk darstellen möchte: die Geschichte der Weltwirkungen des Christentums von Golgatha bis ins frühe 21. Jahrhundert. Nach erfolgreichen Büchern über Mohammed und das Perserreich und BBC-Sendungen über Homer, Herodot, Thukydides und Vergil legt der studierte Historiker und Literaturwissenschaftler jetzt ein Sachbuch vor, in dem er laut Vorwort zeigen möchte, „wie es dazu kam, dass wir im Westen wurden, wie wir sind und so denken, wie wir denken“.

Der Autor holt weit aus, um seine These zu belegen, dass die moderne Welt, auch wenn sie es nicht wahrhaben will, von christlichen Maßstäben geprägt ist. Soweit es um die alte und die mittelalterliche Geschichte geht, kann er sich dabei auf ausgedehnte Quellen- und Literaturstudien stützen. Er bezieht sich auf den britischen Mediävisten Robert I. Moore, wenn er von der „Revolution“ spricht, die Papst Gregor VII. im elften Jahrhundert nach Christus mit seiner Kampfansage an Kaiser und Könige auslöste, die der Kirche das Recht bestritten, Bischöfe aus eigener Machtvollkommenheit einzusetzen, und auch sonst die Kirche für ihre Zwecke instrumentalisieren wollten.